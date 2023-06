L’ancien président Donald Trump a plaidé non coupable mardi

MIAMI — Donald Trump est devenu mardi le premier ancien président américain à faire face à un juge pour des accusations fédérales en plaidant non coupable, dans une salle d’audience de Miami, à des dizaines de chefs d’accusation qui lui reprochent d’avoir accumulé des documents classifiés et d’avoir refusé les demandes du gouvernement de les rendre.

Cette comparution historique, centrée sur des accusations selon lesquelles M. Trump aurait mal géré des secrets gouvernementaux qu’il était chargé de protéger en tant que commandant en chef, marque le début d’une procédure judiciaire qui se déroulera au plus fort de la campagne présidentielle de 2024 et qui aura de profondes conséquences non seulement sur son avenir politique, mais aussi sur sa liberté personnelle.

M. Trump a abordé sa comparution avec la bravade qui le caractérise, publiant sur les réseaux sociaux des messages contre l’accusation depuis l’intérieur de son cortège en route vers le tribunal et insistant ― comme il le fait depuis des années ― sur le fait qu’il n’a rien fait de mal et qu’il est persécuté à des fins politiques.

Mais dans la salle d’audience, il est resté assis en silence, la mine renfrognée et les bras croisés, tandis qu’un avocat plaidait non coupable en son nom lors d’une brève mise en accusation qui s’est terminée sans qu’il ait à rendre son passeport ou à restreindre ses déplacements d’une quelconque manière.

La comparution, bien que de nature essentiellement procédurale, est la dernière en date d’un bilan sans précédent cette année pour M. Trump, qui doit faire face à des accusations à New York concernant des paiements occultes pendant sa campagne présidentielle de 2016, ainsi qu’à des enquêtes en cours à Washington et à Atlanta sur des efforts visant à annuler les résultats de la course de 2020.

Toujours en mode campagne, il est rapidement passé de la salle d’audience solennelle à un restaurant festif, s’arrêtant en quittant Miami à Versailles, un lieu cubain emblématique du quartier de Little Havana, où ses partisans ont donné la sérénade à M. Trump, qui fêtera ses 77 ans mercredi, en lui chantant «Happy Birthday».

Ces événements successifs soulignent la tension qui pèsera sur M. Trump dans les mois à venir, alors qu’il devra concilier les fastes de sa campagne et les arrêts au tribunal qui accompagnent son statut d’accusé criminel deux fois inculpé.

Pourtant, la gravité du moment était indéniable.

Jusqu’à la semaine dernière, aucun ancien président n’avait jamais été inculpé par le département de la Justice, et encore moins accusé d’avoir mal géré des informations top secrètes. L’acte d’accusation dévoilé la semaine dernière reproche à M. Trump 37 chefs d’inculpation ― dont plusieurs relèvent de la loi sur l’espionnage ― qui l’accusent d’avoir illégalement stocké des documents classifiés dans sa chambre à coucher, sa salle de bains, sa douche et d’autres lieux à Mar-a-Lago, et d’avoir tenté de les dissimuler au département de la Justice lorsque les enquêteurs les lui ont réclamés. Ces accusations sont passibles d’une peine d’emprisonnement de plusieurs années en cas de condamnation.

M. Trump s’est appuyé sur une tactique bien connue consistant à se présenter comme la victime d’une persécution politique. Il a qualifié de «voyou» et de «dérangé» l’avocat spécial du département de la Justice qui a déposé le dossier; s’est engagé à rester dans la course quoi qu’il arrive; et s’est adressé à ses partisans mardi soir dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, où il a prononcé un discours d’une demi-heure environ, truffé de faussetés répétées et de propos incendiaires.

Il a menacé de s’en prendre au président Joe Biden et à sa famille s’il était élu.

«Le sceau est brisé par ce qu’ils ont fait. Ils n’auraient jamais dû faire cela», a tonné M. Trump à propos de l’acte d’accusation.

Mais le procureur général Merrick Garland, nommé par M. Biden, a cherché à protéger le département des attaques politiques en confiant l’affaire en novembre dernier à un avocat spécial, Jack Smith, qui a déclaré vendredi : «Nous avons un seul ensemble de lois dans ce pays, et elles s’appliquent à tout le monde.»

M. Smith a assisté à la comparution de mardi, assis au premier rang derrière son équipe de procureurs.

La comparution s’est déroulée dans un climat d’angoisse face à d’éventuelles manifestations, certains partisans très en vue ayant recours à une rhétorique virulente pour exprimer leur soutien. Bien que les autorités de la ville aient déclaré s’être préparées à d’éventuels troubles, il n’y a eu que peu de signes de perturbations significatives.

M. Trump n’a pas dit un mot pendant la comparution, si ce n’est qu’il s’est tourné de temps à autre pour chuchoter à ses avocats, assis de part et d’autre de lui. Il a tripoté un stylo et posé les mains sur la table devant lui, tandis que les avocats et le juge débattaient des conditions de sa libération.

Bien qu’il n’ait pas été tenu de remettre son passeport ― les procureurs ont déclaré qu’il n’était pas considéré comme risquant de s’enfuir ―, le juge d’instance qui a présidé à la mise en accusation a ordonné à M. Trump de ne pas discuter de l’affaire avec certains témoins. Il s’agit notamment de Walt Nauta, son valet de chambre qui a été inculpé la semaine dernière pour avoir déplacé des boîtes de documents sur ordre de M. Trump et avoir trompé le FBI à ce sujet.

M. Nauta n’a pas plaidé mardi parce qu’il n’était pas accompagné d’un avocat local.

L’avocat de M. Trump, Todd Blanche, s’est opposé à l’idée d’imposer des restrictions sur les contacts de l’ancien président avec les témoins potentiels, notant qu’il s’agit de nombreuses personnes proches de M. Trump, y compris des membres de son personnel et de sa garde rapprochée.

«Un grand nombre des personnes avec lesquelles il interagit quotidiennement ― y compris les hommes et les femmes qui le protègent ― sont des témoins potentiels dans cette affaire», a déclaré M. Blanche.

M. Trump, qui a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal, n’a montré aucune émotion lorsqu’il a été conduit par les forces de l’ordre hors de la salle d’audience par une porte latérale.

L’acte d’accusation de vendredi reproche à M. Trump d’avoir conservé illégalement des documents relatifs à la sécurité nationale qu’il a emportés avec lui de la Maison-Blanche à Mar-a-Lago après avoir quitté ses fonctions en janvier 2021. Les documents qu’il a conservés, selon les procureurs, comprenaient des informations sur les programmes nucléaires, les capacités de défense et d’armement des États-Unis et des gouvernements étrangers, ainsi qu’un «plan d’attaque» du Pentagone, selon les procureurs. Il est accusé d’en avoir montré certains à des personnes qui n’avaient pas d’habilitation de sécurité pour les consulter.

En outre, selon l’acte d’accusation, il a cherché à plusieurs reprises à entraver les efforts du gouvernement pour récupérer les documents, notamment en ordonnant à M. Nauta de déplacer des boîtes et en suggérant à son propre avocat de cacher ou de détruire des documents recherchés par une assignation du département de la Justice.