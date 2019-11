Complémentaire dans Jean-Talon: le PQ demande au DGE de se pencher sur la CAQ

QUÉBEC — Le Parti québécois (PQ) demande au Directeur général des élections (DGE) de se pencher sur la campagne de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans l’élection complémentaire en cours dans Jean-Talon.

Le chef intérimaire péquiste, Pascal Bérubé, fait référence à une annonce du gouvernement caquiste dimanche dans cette circonscription en pleine campagne électorale, avec la candidate caquiste Joëlle Boutin.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a alors annoncé officiellement la réduction des tarifs de stationnement dans les hôpitaux, alors que le gouvernement avait pourtant déjà procédé à cette annonce quelques jours auparavant.

Selon le Parti québécois, les dépenses encourues pour cette annonce pourraient figurer au titre de dépenses électorales.

En mêlée de presse mardi, Pascal Bérubé a transmis par Twitter un article et une photo adressés au DGE.

Dans l’article, on fait référence à l’annonce de la ministre dans Jean-Talon et sur la photo, on voit les élus caquistes de la région de Québec, ainsi que Mme Boutin.

Selon M. Bérubé, le chef caquiste François Legault confond son parti avec le gouvernement: il se servirait ainsi du gouvernement pour mousser la popularité de la CAQ dans la circonscription.

Le scrutin dans Jean-Talon aura lieu le 2 décembre.