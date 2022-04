Complot pour enlever la gouverneure du Michigan: le jury est dans une impasse

GRAND RAPIDS, Mich. — Le jury au procès des quatre hommes accusés d’avoir comploté pour enlever la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré vendredi qu’il s’était entendu sur «plusieurs» des 10 chefs d’accusation, mais qu’il était dans l’impasse sur d’autres chefs.

Au cinquième jour des délibérations, le juge de district Robert Jonker a demandé aux jurés de continuer à travailler pendant le dîner. Les décisions de condamnation ou d’acquittement doivent être prises à l’unanimité du jury.

Il y a 10 chefs d’accusation dans cette affaire: une contre Brandon Caserta, deux contre Adam Fox, trois contre Barry Croft Jr. et quatre contre Daniel Harris. Les quatre hommes font face à l’accusation principale de complot d’enlèvement; les autres chefs sont liés à des explosifs et à une arme à feu.

Dans une note lue vendredi par le juge, les jurés lui demandent comment dénouer l’impasse. Le juge Jonker a d’abord rappelé la formule célèbre du jeu-questionnaire télévisé «Who Wants to Be a Millionaire?»: «Est-ce là votre réponse finale?». Le juge a ensuite demandé aux jurés de faire un effort supplémentaire.

Le procès en est à son vingtième jour; il s’était ouvert le 8 mars avec la sélection des jurés. La poursuite a appelé à la barre des agents infiltrés, un informateur crucial et deux hommes qui ont plaidé coupables à l’accusation de complot.

Les jurés ont également lu et entendu des conversations secrètement enregistrées, des publications violentes sur les réseaux sociaux et des messages de clavardage.

La poursuite a soutenu que le groupe était plongé dans l’extrémisme antigouvernemental et en colère contre les restrictions sanitaires décrétées par la gouverneure Whitmer.

Les avocats de la défense ont toutefois plaidé que le présumé complot était une création d’agents du gouvernement qui s’étaient infiltrés au sein du groupe et manipulaient les hommes.

Croft est de Bear, au Delaware, tandis que les trois autres sont du Michigan.

Mme Whitmer, une démocrate, parle rarement publiquement du complot, sauf lorsqu’elle a annoncé sa candidature pour sa réélection, le 17 mars dernier. Elle a reproché à l’ancien président Donald Trump d’avoir alimenté la colère d’Américains contre les restrictions sanitaires et d’avoir refusé de condamner les extrémistes de droite comme ceux qui sont accusés dans cette affaire.