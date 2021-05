Conditions hivernales soudaines lors d’un ultramarathon en Chine: 21 morts

BEIJING — Un ultramarathon dans le nord-ouest de la Chine a pris une tournure tragique lorsque 21 participants sont morts à l’épreuve de cross-country en montagne lors de conditions hivernales soudaines.

Ces derniers ont été confrontés à une chute soudaine de la température, de la pluie verglaçante, de la grêle et des vents violents lors de l’épreuve en haute altitude.

Les autorités chinoises ont indiqué dimanche que 151 des 172 participants étaient en sécurité au terme des opérations de sauvetage qui ont mobilisé 700 personnes et qui se sont déroulées toute la nuit. Certains coureurs ont été soignés pour des blessures mineures, selon les sources officielles.

L’agence de presse officielle Chine nouvelle a confirmé les 21 décès dimanche.

La course de samedi se déroulait dans un sentier étroit atteignant près de 3000 mètres.

Un coureur qui a abandonné la course a notamment affirmé que ses doigts sont devenus engourdis à cause du froid et que les participants n’étaient pas habillés pour des conditions hivernales. La plupart portaient un chandail à manches courtes, selon lui.

Au quartier général de l’opération de sauvetage, on a indiqué que les participants ont ressenti de l’inconfort lors de la chute soudaine de la température, a rapporté l’agence Chine nouvelle.

Certaines personnes ont été portées disparues samedi, vers 13 h 00, soit au moment que la course de 100 kilomètres a été interrompue sur le site touristique de la Forêt de pierre du Fleuve jaune, près de la ville de Baiyin, dans la province de Gansu.