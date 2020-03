Confinements à cause de la COVID-19: assouplissements dès mardi en Chine

PÉKIN, Chine — Pendant que les mesures de confinement liées à la COVID-19 se resserrent en Amérique du Nord et en Europe, celles de la province de Hubei, en Chine, sont assouplies.

Les autorités ont annoncé mardi qu’à compter de minuit, les mesures de confinement en vigueur depuis deux mois seront levées dans la plupart des régions de la province terrassées par le coronavirus, à l’exception de la ville de Wuhan, la source de l’éclosion, où le confinement demeurera appliqué jusqu’au 8 avril.

La Chine avait interdit toute entrée et sortie de Wuhan à compter du 23 janvier et dans les autres régions du Hubei lors des jours suivants. Une foule de trajets ferroviaires et aériens avaient été annulés.

Le coronavirus a fait rage à Wuhan et en périphérie pendant plusieurs semaines. La crise s’est ensuite amoindrie graduellement; à peu près aucune infection n’a été rapportée depuis plus d’une semaine maintenant.