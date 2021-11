Conflit de travail au N.-B.: les parties ne commenteront pas, dit le syndicat

FREDERICTON — Rien n’a été divulgué sur l’état des négociations dans le conflit de travail entre le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Les parties se sont parlé jeudi et tard vendredi. Lorsqu’il a été contacté samedi, le porte-parole du SCFP, Simon Ouellette, a seulement confirmé que le syndicat avait accepté de ne pas s’exprimer dans les médias.

Dans un courriel, un porte-parole du gouvernement n’a pas fourni de détails sur les progrès réalisés dans les négociations.

Des milliers de fonctionnaires, dont des chauffeurs d’autobus scolaires, du personnel de soutien à l’éducation et des travailleurs dans les domaines du transport, des services correctionnels et du système des collèges communautaires, sont en grève depuis plus de deux semaines.

Entre-temps, une contestation judiciaire menée par le syndicat d’un décret ordonnant le retour au travail émis par le gouvernement précédent pour les employés de la santé en grève doit être entendue lundi à Fredericton.

Le SCFP affirme que le décret d’urgence est inconstitutionnel et que les amendes sont excessives. Un avocat du syndicat a précisé que la requête en justice visera à faire suspendre le décret jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le bien-fondé de la contestation.