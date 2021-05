Conflit israélo-palestinien: les médiateurs égyptiens arrivent sur place

LE CAIRE — Un diplomate égyptien a déclaré que deux équipes de médiateurs provenant de l’Égypte sont en Israël et dans les territoires palestiniens dans le cadre des pourparlers de paix visant à raffermir l’entente sur le cessez-le-feu et restaurer le calme, mais à long terme dans la région.

Le diplomate, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat, a indiqué samedi que les discussions portaient sur la réalisation des mesures prévues à Gaza et à Jérusalem, ce qui inclut des moyens de prévenir une escalade des tensions qui ont abouti aux plus récentes violences entre Israël et le Hamas.

Il n’a pas offert de détails, mais faisait vraisemblablement référence aux violences survenues à l’une des plus grandes mosquées de Jérusalem, la mosquée al-Aqsa, et aux évictions planifiées de familles du quartier Cheikh Jarrah, un quartier à majorité palestinienne de Jérusalem-Est.

Le cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi, après 11 jours de violences qui ont fait plus de 250 morts, en majorité des Palestiniens, dévastant la bande de Gaza déjà appauvrie sous le contrôle du Hamas.

Selon le diplomate, Israël a convenu de donner le feu vert aux pêcheurs de Gaza afin qu’ils puissent retourner en mer samedi, comme le prévoit l’entente sur le cessez-le-feu.

La délégation égyptienne est arrivée en Israël et dans les territoires palestiniens vendredi, selon l’Agence de presse du Moyen-Orient (MENA) qui est l’agence de presse officielle d’Égypte.

La délégation a rencontré des factions palestiniennes à Gaza, immédiatement après son arrivée, a rapporté MENA.

Hussein Sheikh, un haut responsable de l’Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas, a indiqué dans un gazouillis qu’une des délégations égyptiennes planifiait des discussions avec ce dernier samedi à Ramallah.

De son côté, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a discuté vendredi avec son homologue israélien Gabi Ashkenazi, à propos du cessez-le-feu et des moyens de stabiliser la situation dans cette région en conflit.

Dans un communiqué, le ministre Choukri a indiqué qu’il s’est entendu avec son homologue israélien sur l’importance de la coordination des communications entre les deux nations, ainsi qu’avec l’Autorité palestinienne et leurs partenaires internationaux afin de ramener la paix dans cette région du monde en conflit.

L’Égypte a annoncé l’envoi d’un convoi de 130 camions transportant du matériel médical et humanitaire à Gaza, qui devrait arriver sur place samedi.