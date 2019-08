Congrès des jeunes de la CAQ: l’environnement absent des discussions

MONTRÉAL — Quelque 300 jeunes de l’aile jeunesse de la Coalition avenir Québec (CAQ) seront réunis tout le week-end à l’Université Bishop’s, à Sherbrooke, pour leur premier congrès depuis la prise du pouvoir.

En entrevue à La Presse canadienne avant l’ouverture du congrès, le président sortant des jeunes caquistes Kevin Paquette a indiqué que le congrès de la Commission Relève de la CAQ, intitulé Horizons 2050, vise à pousser le gouvernement Legault à avoir une vision à plus long terme que l’échiquier électoral.

«On souhaite, en tant qu’aile jeunesse du parti au pouvoir, pousser notre formation politique à prendre des décisions en ayant en tête les impacts de ses actions politiques aujourd’hui sur nous les jeunes, sur nos enfants et nos petits-enfants, explique M. Paquette. L’objectif des jeunes militants caquistes, âgés entre 16 et 30 ans, est d’inciter les élus à «voir plus loin que des horizons de quatre ans», ajoute-t-il.

Fait à noter, une thématique qui est souvent étroitement associée aux préoccupations des jeunes est toutefois absente du volumineux cahier de résolutions à adopter, soit celle sur l’environnement. Les sujets des changements climatiques et des technologies vertes seront donc absents des discussions au cours de la fin de semaine à Sherbrooke.

Le président des jeunes caquistes Kevin Paquette affirme toutefois que la lutte aux changements climatiques est d’une grande importance pour les jeunes de la CAQ, à l’instar des jeunes péquistes et libéraux. Il assure qu’il ne s’agit pas d’un oubli puisque le sujet était le point de mire des jeunes militants lors du conseil général de la CAQ tenu en mai dernier à Montréal.

«En mai dernier, on a eu un conseil général où tous les membres de la CAQ étaient réunis à Montréal où on parlait exclusivement d’environnement, de lutte aux changements climatiques, d’économie verte, et de développement durable», explique M. Paquette.

«On avait une trentaine de propositions qui avaient été adoptées exclusivement sur le thème de l’environnement lors de notre conseil général, tant au niveau de l’utilisation des ressources hydroélectriques que de l’utilisation du plastique à usage unique (…) Le tiers des propositions dans cette optique-là provenait des propositions de la Relève lors de ce conseil général.»

L’aile jeunesse du parti a joué «un rôle majeur dans ce remue-méninges d’idées en lien avec l’environnement», ce qui explique que les jeunes militants «souhaitaient adopter des résolutions sur d’autres sujets à ce congrès-ci», a-t-il ajouté.

Ordre du jour chargé

Le cahier du participant, avec les propositions à débattre, s’étire sur 36 pages bien garnies. Un des points qui sera débattu sera celui qui favorise le rapprochement entre les générations en permettant la création de chambres pour étudiants à l’intérieur même des futures Maison des aînés promises par le gouvernement Legault. Selon M. Paquette, l’objectif est multiple: briser l’isolement des aînés tout en incitant des jeunes au bénévolat en échange d’un loyer à prix modique, un peu à l’image de ce qui se fait dans les Pays-Bas, en Europe, voire d’un projet-pilote mené dans un Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de la Mauricie.

«On souhaite favoriser le bénévolat et la cohabitation intergénérationnelle, tout en brisant l’isolement. On souhaite ainsi que dans des Maisons des aînés qu’on va bâtir, avoir certaines chambres réservées pour les étudiants, à coût modique. En échange, ces étudiants auront à faire du bénévolat auprès de ces aînés», précise-t-il.

Un autre point qui sera débattu sera celui de la défiscalisation des heures supplémentaires pour certaines personnes comme les retraités, ou dans certains secteurs d’activité, afin de pallier une pénurie de la main-d’oeuvre. Les jeunes caquistes souhaitent aussi que le gouvernement soit plus autonome politiquement et économiquement face aux autres provinces canadiennes, sans avoir à boucler son budget en fonction de la péréquation. Ils tirent aussi la sonnette d’alarme face aux coûts faramineux du système de la santé.

Le mandat du président sortant de l’aile jeunesse de la CAQ, Kevin Paquette, prend fin ce week-end. Son successeur, Keven Brasseur, sera présenté aux jeunes militants dimanche. Ce dernier, qui était jusqu’à tout récemment le vice-président des jeunes caquistes, a été élu par acclamation.

Quant au premier ministre et chef de la CAQ François Legault, il s’adressera aux jeunes militants de la CAQ dimanche.