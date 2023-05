Congrès du Bloc: Le PQ, «notre principal véhicule à Québec», dit Blanchet

DRUMMONDVILLE, Qc — Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a tendu la main à l’entièreté des souverainistes de toute allégeance politique, samedi au congrès de sa formation, bien que le Parti québécois soit «notre principal véhicule à Québec».

«Le Bloc québécois est le guichet unique de tous les indépendantistes», a dit M. Blanchet dans une allocution prononcée devant un parterre de militants réunis dans la salle plénière du congrès, à Drummondville.

Il a d’abord soutenu que les bloquistes sont aussi péquistes, notant que «ce n’est pas une nouvelle» pour lui et ses autres collègues députés à la Chambre des communes qui ont été déjà été élus de l’Assemblée nationale sous cette autre bannière souverainiste. C’est ensuite qu’il a enchaîné en soulignant la présence de souverainistes dans d’autres partis politiques et organisations.

«Il y a des souverainistes qui sont actifs dans d’autres partis et ils ont tous et toutes leurs places au Bloc québécois», a déclaré le chef bloquiste.

Il a répété à plusieurs reprises dans son discours que la formation politique a «le devoir de rassembler» tous les souverainistes.

«Comprenons bien que même si nous sommes des souverainistes de tous les horizons, notre véhicule à Québec, le seul parti qui fait de l’indépendance l’enjeu de son existence même, c’est le Parti québécois», a poursuivi M. Blanchet.

Il a paru nuancer son affirmation en ajoutant «peut-être pas seulement le Parti québécois, mais seulement le Parti québécois, fièrement le Parti québécois et toujours le Parti québécois».

Le chef bloquiste s’en est aussi pris aux professions de foi fédéralistes de la Coalition avenir Québec (CAQ) du premier ministre québécois François Legault, l’invitant à tenir son prochain congrès à Ottawa. Il a laissé entendre que les caquistes pourraient devenir souverainistes après avoir séjourné à l’extérieur du Québec.

M. Blanchet a passé de longues minutes de son discours à critiquer Ottawa, lui reprochant ses subventions aux énergies pétrolières à même les deniers publics, y compris l’argent venant du Québec, son affiliation maintenue à la monarchie britannique ainsi que ses ratés en immigration.

En plus d’insister sur sa ferveur à vouloir accéder à l’indépendance du Québec «au plus sacrant», il a réitéré qu’il considère que seule la province devrait, dès aujourd’hui, gérer ses politiques linguistiques.

Il a ainsi cassé du sucre, à ce chapitre, sur le gouvernement fédéral qui va de l’avant avec une modernisation de sa Loi sur les langues officielles, présentement étudiée par le Sénat. Il a relevé que Québec et Ottawa se sont entendus dans un «compromis», lequel a intégré des pans de la Charte de la langue française du Québec dans la nouvelle mouture à être adoptée de la loi fédérale.

«Ils ont peu de temps pour prouver que ça marche», a tranché M. Blanchet.

«Nous, au Bloc, on reste solidaire des francophones hors Québec et des Acadiens, mais on maintient que le régime linguistique en vigueur au Québec ne doit appartenir qu’au Québec. Compromis ou non, on ne confie ni son âme, ni sa culture, ni sa langue au conquérant», a-t-il conclu.

Celui qui a été ministre péquiste de l’Environnement a inclus une minute de silence au milieu de son discourspour honorer la mémoire de l’historien souverainiste et ex-candidat au leadership du Parti québécois Frédéric Bastien, décédé cette semaine à l’âge de 53 ans.

Quelques minutes après les propos de M. Blanchet sur l’alliance entre bloquistes et péquistes, une proposition alignée avec ses paroles a été adoptée par des délégués bloquistes réunis en commission samedi.

Celle-ci affirme que les bloquistes ont le devoir de rassembler les indépendantistes de toute allégeance «tout en reconnaissant les liens historiques et privilégiés (qui les unissent au) Parti québécois».

Une résolution allant beaucoup plus loin a été rejetée. Celle-ci visait à ce que les bloquistes reconnaissent le Parti québécois comme la seule formation politique de l’Assemblée nationale à porter la cause souverainiste.

Son but était aussi que le Bloc québécois s’engage à soutenir son cousin souverainiste «jusqu’à l’accession complète de l’indépendance du Québec».

Plus d’une centaine d’autres propositions sont débattues et votées samedi et seront ensuite soumises en plénière de délégués.