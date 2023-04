Conseil de la fédération: réunion avec des chefs de police du Canada vendredi

WINNIPEG — Les premiers ministres des provinces et territoires du Canada auront une rencontre virtuelle ce vendredi avec des représentants de l’Association canadienne des chefs de police pour discuter notamment du raffermissement du système canadien de mise en liberté sous caution.

Les premiers ministres ont demandé des changements substantiels au Code criminel à ce sujet et ils pressent leur homologue fédéral, Justin Trudeau, de mettre en œuvre rapidement les lois nécessaires afin de répondre à ces préoccupations. À leur avis, de tels changements protégeront mieux le public et permettront d’instaurer des conditions de travail plus sécuritaires pour les intervenants d’urgence partout au Canada.

Les premiers ministres demandent également au gouvernement fédéral de renouveler et de bonifier le Fonds d’action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs afin d’appuyer les initiatives des provinces et des territoires en matière de sécurité publique.

La présidente du Conseil de la fédération, la première ministre du Manitoba Heather Stefanson, explique que les chefs des gouvernements souhaitent entendre les préoccupations des chefs de police sur les risques et les menaces à la sécurité publique et connaître leur point de vue sur la nécessité de réformer le droit pénal canadien et le système de justice.

Le Conseil de la fédération tiendra sa rencontre estivale annuelle à Winnipeg, du 10 au 12 juillet. À cette occasion, les premiers ministres des provinces et des territoires discuteront notamment de sécurité publique.

La première ministre Stefanson organisera également une réunion entre ses homologues des provinces et des territoires et les dirigeants autochtones, lors de laquelle il sera question de priorités et de défis communs ainsi que des moyens de faire progresser la réconciliation.