Conseil de sécurité de l’ONU: Jour J pour le Canada

OTTAWA — La journée d’aujourd’hui pourrait être décisive pour ce qui pourrait bien être le plus important pari en matière de politique étrangère du premier ministre Justin Trudeau: la candidature du Canada à un siège temporaire au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le vote commence à 9 heures, heure de l’Est, les 193 ambassadeurs des Nations Unies ayant un accès tour à tour à la salle de l’Assemblée générale pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui s’est rendu en voiture à New York ce week-end, enregistrera le vote du Canada en milieu de journée.

Le Canada affronte la Norvège et l’Irlande pour obtenir l’un des deux sièges disponibles, et la compétition devrait être féroce.

La période de scrutin historique devrait durer au moins cinq heures — avant la pandémie, il aurait fallu environ une heure si la pièce était complète — et l’exercice pourrait être répété jeudi si deux pays ne peuvent pas amasser au moins 129 votes ou les deux tiers des voix.

Il est attendu que les pays européens s’unissent autour des deux concurrents du Canada, ce qui a forcé le gouvernement Trudeau à se concentrer sur l’Afrique, l’Amérique latine et les pays arabes, ainsi que les petits États insulaires du Pacifique Sud qui risquent un jour de disparaître à cause de l’élévation du niveau de la mer causée par les changements climatiques.

«C’est un grand moment pour le Canada. Dans mon travail, je veux que le Canada inspire le monde par ses valeurs et ses principes», a déclaré M. Champagne en entrevue.

«Je considère que cela est utile et je sais dans mes discussions avec les ministres des Affaires étrangères du monde entier et les personnes avec lesquelles nous discutons en Afrique, dans les Caraïbes et dans les îles du Pacifique que plusieurs d’entre eux comptent vraiment sur le Canada pour participer à mieux reconstruire — la grande réinitialisation.»

M. Trudeau a annoncé son intention de tenter d’obtenir un siège au Conseil de sécurité en 2015, après l’échec cuisant du Canada cinq ans plus tôt lorsque le Portugal, un petit État, a réussi à remporter davantage de votes.

La campagne canadienne pour un siège au conseil repose sur la contribution du pays à la lutte contre la pandémie. Cela inclut d’avoir convoqué des pays aux points de vue similaires pour assurer la sécurité alimentaire dans les pays en développement, le maintien de chaînes d’approvisionnement vitales ouvertes à travers le monde et l’élaboration de nouveaux modèles de financement pour aider les pays en difficulté dont les économies ont été décimées par la pandémie.

«Comme je l’ai dit depuis le début, obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le Canada n’est pas une fin en soi. C’est un moyen de parvenir à une fin», a déclaré M. Trudeau mardi.

«Au cours des derniers mois, que ce soit sur la COVID, sur le développement et la réforme financière, sur les changements climatiques, sur un éventail de sujets allant du maintien de la paix à la sécurité en passant par les femmes, nous avons progressé et tracé la voie.»

M. Trudeau a effectué mardi une dernière série d’appels aux dirigeants du Mexique, de l’Inde, du Pakistan, de l’Espagne, de l’Éthiopie, de l’Angola et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines afin de faire campagne pour obtenir leur appui.

Malgré tous les efforts déployés par le Canada afin de se servir d’un siège pour aider à reconstruire le monde post-pandémique, de nombreux analystes ont noté que la Norvège et l’Irlande consacrent un pourcentage plus élevé de leur richesse à l’aide internationale et envoient davantage de troupes dans les missions de maintien de la paix de l’ONU que le Canada.

«Nous faisons face à une bonne concurrence. Mais j’entends des gens dire que le Canada, surtout en cette période de COVID, apporte un leadership positif et progressiste», a soutenu M. Champagne.

M. Champagne a affirmé que si un deuxième tour s’avérait nécessaire, il passerait des appels et enverrait des textos, pour ravir des votes. Il en sera de même pour les diplomates canadiens qui, selon lui, ont un plan de match pour tous les scénarios.