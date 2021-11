Conservateurs et néodémocrates veulent un débat d’urgence sur les inondations

OTTAWA — Alors que la Chambre des communes est de retour au travail pour la première fois depuis plusieurs mois, des partis d’opposition réclament un débat d’urgence sur les changements climatiques et le besoin de reconstruire les infrastructures ravagées par des inondations en Colombie-Britannique.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a annoncé lundi que son parti avait l’intention de demander la tenue d’un débat d’urgence le plus tôt possible afin de mieux connaître le plan du gouvernement pour affronter l’urgence climatique, mais aussi pour répondre au besoin de mieux préparer les communautés canadiennes aux manifestations météorologiques extrêmes qui devraient se multiplier dans les mois et les années à venir.

Selon M. Singh, comme on s’attend à ce que ces catastrophes deviennent plus communes, il faut absolument que le fédéral investisse de manière proactive pour rendre les communautés plus résilientes et mieux préparées.

La C.-B. s’accroche alors qu’on prévoit d’autres précipitations une semaine après qu’une «rivière atmosphérique» s’est abattue sur la province. Les pluies diluviennes ont entraîné des coulées de boues mortelles et de grandes inondations. Une «rivière atmosphérique» se décrit comme étroite bande d’air chaud avec un taux d’humidité élevé qui peut laisser tomber de fortes précipitations de pluies sur une période de quelques heures, voire de quelques jours.

Celle qui est passée au-dessus de la Colombie-Britannique, du 14 au 15 novembre, a déversé 300 mm de pluie en deux jours sur la vallée du fleuve Fraser et une partie de l’Intérieur Sud, emportant des routes et des voies ferrées. Au moins quatre personnes ont perdu la vie en raison des coulées de boue et une cinquième manque toujours à l’appel.

Une autre rivière atmosphérique a frappé le nord et le centre de la côte pacifique dimanche et se déplaçait vers le sud lundi.

La province travaille aussi rapidement que possible pour reconstruire et réparer ses infrastructures principales affectées par la tempête. Cela inclut des autoroutes majeures qui relient les basses-terres continentales, ainsi que le Port de Vancouver au reste du Canada.

Le député libéral Anthony Rota venait à peine d’être réélu président de la chambre, lundi, qu’il recevait déjà un barrage de demandes pour la tenue d’un débat d’urgence sur la situation en Colombie-Britannique.

Le député néo-démocrate de Colombie-Britannique, Richard Cannings, a dit au président Rota qu’il voulait pouvoir déposer sa demande de débat d’urgence dès mercredi, au premier jour régulier de la Chambre des communes. Mardi sera jour de discours du trône.

«Tous les Canadiens, et particulièrement les Britanno-Colombiens, doivent savoir comment le gouvernement a répondu à la catastrophe, quelles actions il entend prendre pour rétablir le réseau de transport terrestre et les communautés affectées», a-t-il déclaré.

«Et (le gouvernement) doit dire aux communautés à travers le Canada comment il entend les protéger contre ce genre de destruction», a-t-il ajouté.

Deux députés conservateurs de Colombie-Britannique, Ed Fast et Dan Albas ont soutenu à leur tour qu’un débat d’urgence était nécessaire en raison de l’ampleur des dégâts et de l’aide fédérale essentielle à la reconstruction du réseau routier.

«Le retour du parlement permet aux Britanno-Colombiens de voir la Chambre des communes prendre en main cette crise et travailler ensemble pour aller de l’avant», ont soutenu les deux élus dans une déclaration commune.