Conservateurs: Lewis promet d’aider O’Toole à former le prochain gouvernement

OTTAWA — Leslyn Lewis, une nouvelle venue en politique qui a causé la surprise en terminant troisième dans la course à la direction du Parti conservateur, tentera d’obtenir un siège à la Chambre des communes aux prochaines élections.

Mme Lewis s’est entretenue mardi avec le nouveau chef Erin O’Toole et a promis de lui offrir son soutien et ses efforts pour l’aider à former le prochain gouvernement. «Elle s’est engagée à 100 % à être candidate, à aider à bâtir le parti et à le faire grandir», a déclaré son directeur de campagne, Steve Outhouse.

Leslyn Lewis, 49 ans, est devenue la première femme noire à tenter de se faire élire chef du Parti conservateur. Elle est entrée dans la campagne avec le soutien des conservateurs sociaux, dont elle a promis de défendre les causes. Mais elle a élargi sa base tout au long de la course et a connu une progression constante de son nombre de donateurs et de sa cagnotte, terminant avec près de 2 millions $.

Au deuxième tour de scrutin, elle a remporté le vote populaire et a battu Peter MacKay et Erin O’Toole dans les quatre provinces de l’Ouest. Bien que cela n’ait finalement pas suffi pour lui faire franchir la ligne d’arrivée, Mme Lewis ne peut pas être ignorée par le parti, a estimé mardi le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney.

«Elle a remporté par une écrasante majorité le soutien des Albertains ruraux et des habitants des régions rurales des Prairies», a-t-il souligné lors d’une conférence de presse à Edmonton, après avoir été invité à commenter la course conservatrice. «Je pense que cela envoie un message très important sur la façon dont ce pays est vraiment caractérisé par l’égalité des chances et sur la façon dont le mouvement conservateur rassemble des personnes de divers horizons.»

M. Kenney a indiqué qu’il faisait partie de ceux qui ont recruté Mme Lewis à la dernière minute pour se présenter avec les conservateurs aux élections générales de 2015. Le candidat du parti dans la circonscription de Scarborough-Rouge River avait été exclu après la diffusion d’une vidéo compromettante, et Mme Lewis l’avait remplacé au pied levé. Elle n’a finalement pas été élue et n’a pas participé aux élections suivantes en 2019.