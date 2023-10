Construction: la polyvalence des métiers existe déjà, disent des syndicats

MONTRÉAL — La polyvalence des métiers dans la construction existe déjà dans le travail quotidien des ouvriers, assurent des organisations syndicales du secteur.

Si le ministre du Travail, Jean Boulet, tient à accroître la productivité sur les chantiers de construction, il devrait plutôt mieux planifier les travaux, comme donneur d’ouvrage, et demander aux entrepreneurs d’en faire autant, ont-ils indiqué en entrevue vendredi.

La CSD et la CSN-Construction affirment qu’elles sont lasses de voir les travailleurs de l’industrie blâmés pour ce qui va mal dans le secteur, alors qu’ils n’y sont pour rien dans les délais, la mauvaise planification des travaux et la hausse du coût des matériaux, par exemple.

Le ministre Boulet doit déposer sa réforme de l’industrie cet automne et les consultations préalables ont surtout porté sur des thèmes comme la polyvalence des métiers, la formation écourtée pour certains métiers et les moyens d’accroître la productivité. Québec veut aussi faire entrer plus de travailleurs dans l’industrie.

«Il ne faut pas juste faire un ‘fast track’ pour faire rentrer du monde» dans l’industrie, parce que ces travailleurs-là n’y resteront pas longtemps, s’ils n’ont pas plus de stabilité et s’ils ne sont pas mieux épaulés lorsqu’ils commencent dans l’industrie, a commenté Pierre Brassard, président de la CSN-Construction.

Quant à la polyvalence des métiers, «il y en a déjà de la tolérance», a assuré Luc Vachon, président de la CSD. Des charpentiers-menuisiers réparent un trou qu’ils ont fait dans un mur en installant une porte, par exemple.