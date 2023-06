Construction: plus de visites aux chantiers et de vérifications aux livres

MONTRÉAL — La Commission de la construction du Québec veut poursuivre l’augmentation des vérifications aux livres et des visites aux chantiers, au cours des prochaines années, dans un contexte où l’industrie fonctionne à plein régime.

La CCQ fait état de sa volonté à cet effet dans son Plan stratégique pour 2023-2025 qu’elle a récemment dévoilé.

Par exemple, en 2020, elle avait effectué 999 vérifications aux livres des entreprises de construction, puis 1076 en 2021 et 1255 en 2022.

Pour les visites de chantier, elle en avait effectué 43 283 en 2020, puis 44 931 en 2021 et 42 694 en 2022.

«Le contexte de surchauffe, jumelé à la pénurie de main-d’œuvre et aux difficultés d’approvisionnement, constitue un terreau fertile à toutes sortes de manœuvres déloyales», écrit-elle dans son plan stratégique.

«Ces raisons légitimisent une attention stratégique de la CCQ pour favoriser la concurrence loyale», ajoute-t-elle.

L’organisation rappelle que durant la période 2020-2022, elle a «ciblé les stratagèmes les plus dommageables» et est ainsi parvenue à améliorer les résultats.

«Le contexte actuel impose de maintenir l’intensité des actions de vérification et d’enquête, notamment en ce qui concerne la lutte contre le travail non déclaré. Pour favoriser la concurrence loyale, la CCQ poursuivra l’augmentation des vérifications aux livres effectuées et des visites sur les chantiers», prévient-elle.

La Commission veut aussi être plus agile et à l’affût. «Dans un contexte de forte activité économique, où les heures travaillées sont en augmentation, comme ce que l’on vit présentement, nous avons modifié nos méthodes d’intervention sur les chantiers. En 2022 par exemple, 16 % des inspections ont été effectuées en dehors des heures normales d’opération, soit les soirs et la fin de semaine.»

La CCQ précise avoir déployé une équipe chargée d’intervenir uniquement dans les projets d’envergure, dans la région de Montréal, dans une optique de prévention, puisque ces projets s’échelonnent sur plusieurs années.

«REM, pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, SRB Pie-IX, 687 visites de grands chantiers ont été effectuées», précise la Commission de la construction.

«Cette année, on mise davantage sur les chantiers institutionnels. Avec l’adoption de la loi 66, le gouvernement du Québec a investi massivement dans ses infrastructures, principalement dans les domaines de la santé, des transports et de l’éducation. La CCQ a donc fait des blitz d’intervention ciblés sur ces chantiers», a-t-elle ajouté.

L’industrie de la construction fonctionne à plein régime. En 2022, elle a atteint un sommet avec 210,2 millions d’heures de travail enregistrées. En décembre dernier, elle s’attendait à en enregistrer environ 202 millions cette année, soit un léger repli.

Aussi, le nombre de salariés a atteint un sommet en 2022, soit 197 925.