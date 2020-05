Construction résidentielle post-COVID-19: des problèmes décelés dans 128 unités

MONTRÉAL — Depuis la reprise des chantiers de construction résidentielle, le 20 avril, des problèmes assez sérieux avec des matériaux ont été constatés dans 128 unités d’habitation qui devaient être livrées d’ici le 31 juillet.

Ce sont les visites express réalisées par Garantie de construction résidentielle, l’organisme qui gère le plan de garantie des maisons neuves, qui ont révélé ces «éléments préoccupants».

GCR a visité 3745 unités d’habitation dans plusieurs régions du Québec, durant les semaines du 20 et du 27 avril, pour vérifier l’état des chantiers et des matériaux qui avaient été soumis aux intempéries pendant un mois, après la fermeture des chantiers, à cause de la pandémie de coronavirus.

Parmi les principaux problèmes qui ont été constatés, on retrouve des panneaux de contre-plaqué et d’autres matériaux de construction qui avaient été déformés, parce qu’ils avaient été soumis aux intempéries, de même que des infiltrations d’eau à l’intérieur de bâtiments.

De tels problèmes, s’ils n’avaient pas été décelés à temps, auraient pu entraîner la prolifération de moisissures, a expliqué en entrevue mardi François-William Simard, vice-président aux communications.

Après ces visites, GCR fera des inspections plus poussées pour s’assurer que les correctifs requis ont été apportés, a ajouté M. Simard.