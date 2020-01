Consultation sur la réforme du mode de scrutin: La parité au coeur des échanges

QUÉBEC — La parité pour les femmes en politique a été au coeur des enjeux discutés au cours du premier jour de la consultation entamée mercredi sur le projet de loi 39 portant sur une ambitieuse et complexe réforme du mode de scrutin.

Le projet de loi, déposé en septembre et piloté par la ministre Sonia LeBel, vise à transformer le système actuel, basé sur le mode uninominal à un tour, au mode de scrutin proportionnel mixte avec compensation.

Le but: corriger les distorsions entre le vote populaire et le nombre de sièges de chaque parti à l’Assemblée nationale. Un exemple de distorsion: en 1998, le Parti libéral du Québec (PLQ) avait gagné le vote populaire, mais c’est le Parti québécois (PQ) qui avait formé le gouvernement, en remportant une majorité de sièges.

Le mode proportionnel permet, en principe, d’atténuer ce type de distorsions électorales.

En vertu du projet de loi 39, le Québec serait toujours représenté par 125 députés, mais l’Assemblée nationale ne compterait plus que 80 députés élus selon le mode actuel, auxquels s’ajouteraient 45 députés de liste, ou députés de régions.

Le territoire serait donc morcelé en 80 circonscriptions, réparties entre 17 régions, au lieu des 125 circonscriptions actuelles.

La réforme proposée par le gouvernement Legault n’impose aucune obligation visant à s’assurer qu’un nombre égal ou équivalent de femmes et d’hommes forment l’Assemblée nationale, un fait dénoncé par plusieurs intervenants entendus en commission mercredi.

L’aticle 259.0.4 prévoit uniquement que les partis politiques devraient se donner des «objectifs» de parité et les énoncer au Directeur général des élections.

Quelques organismes féministes, dont Groupe Femmes, Politique et Démocratie et le Conseil du statut de la femme, de même que des centrales syndicales, la FTQ et la CSN, sans compter Québec solidaire, ont défilé mercredi pour réclamer des mesures concrètes favorisant l’inclusion dans le projet de loi de mesures contraignantes visant à imposer un plus grand nombre de candidates.

Par exemple, Québec solidaire propose de contraindre les partis politiques à présenter au moins 45 pour cent de candidates aux élections, sous peine d’amendes.

Les partis qui respecteraient la loi verraient leur financement public haussé de 20 pour cent, tandis que ceux qui n’atteindraient pas la parité devraient accepter une baisse de 10 pour cent de leur financement public.