Contestation de la loi 21: la CSEM n’utilisera pas les fonds fédéraux

QUÉBEC — La Commission scolaire English Montreal (CSEM) n’utilisera finalement pas les fonds fédéraux auxquels elle avait pourtant droit pour contester la loi 21 sur les signes religieux.

Jeudi après-midi, après qu’un article du quotidien Montreal Gazette la veille eut déchaîné les passions, la CSEM a publié un communiqué pour «clarifier certains faits».

Elle affirme que contrairement à ce qui a été véhiculé, elle n’a jamais touché les 125 000 $ accordés par le Programme fédéral de contestation judiciaire (PCJ).

Elle indique avoir bel et bien adressé une demande de financement au PCJ pour contester la loi 21, et que cette demande a été acceptée.

Or, «soyons clairs, écrit-elle, bien que le Programme de contestation judiciaire ait accepté, (…) la Commission scolaire English Montreal n’a jamais reçu de fonds du Programme».

«Aucun financement fédéral n’a été utilisé par la Commission scolaire English Montreal dans ses litiges contre le gouvernement du Québec. La CSEM a renoncé au financement qu’elle pourrait recevoir du Programme de contestation judiciaire.»

Plus tôt dans la journée, le premier ministre François Legault était monté aux barricades.

Il avait accusé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, d’«insulter» les Québécois en finançant un recours judiciaire contre la loi qui interdit le port de signes religieux aux employés de l’État en position d’autorité.

Il lui avait demandé de retirer sur-le-champ les fonds à la CSEM.

Le PCJ est administré par un comité indépendant de l’Université d’Ottawa. Il vise à fournir un soutien financier aux Canadiens qui veulent présenter devant les tribunaux des causes d’importance nationale, en matière de langues officielles et de droits de la personne.

«Ce n’est quand même pas anodin, s’était exclamé M. Legault. Justin Trudeau donne 125 000 piastres à English Montreal pour poursuivre le gouvernement du Québec!»

D’Ottawa, M. Trudeau avait réagi en disant: «Nous respectons l’indépendance des institutions indépendantes. C’est un programme indépendant qui n’est aucunement géré par le fédéral. C’est une décision indépendante.»

Par ailleurs, M. Legault avait menacé, jeudi, de revoir les règles de la tutelle de la CSEM qui concernent le droit de poursuivre.

Rappelons que dans un geste rarissime, son gouvernement a récemment mis la CSEM sous tutelle en raison de problèmes de gestion. Les pouvoirs du conseil des commissaires ont été suspendus, mais le conseil peut encore continuer de gérer ses recours judiciaires.

«S’il y a des moyens d’action à prendre dans ce sens-là, et qu’on juge approprié et opportun de les prendre, je les prendrai», a déclaré jeudi la ministre québécoise de la Justice, Sonia LeBel, faisant écho à son premier ministre.

Dans son communiqué, la CSEM se défend et déclare «que son droit de gestion et de contrôle, lequel lui est conféré par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, comprend le pouvoir de conclure des ententes avec des tiers, dont le gouvernement du Canada.»

«Malgré les développements récents, la CSEM demeure déterminée à mener jusqu’au bout ses litiges importants contestant la constitutionnalité de la loi 21 et de l’article 477.1.1 de la Loi sur l’instruction publique», ajoute-t-elle.