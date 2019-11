Contestation de Trans Mountain: la Saskatchewan obtient le statut d’intervenant

REGINA — Le gouvernement de la Saskatchewan affirme avoir obtenu l’autorisation d’intervenir dans un appel relatif à l’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain.

La province a indiqué qu’elle interviendra pour appuyer le gouvernement fédéral en affirmant que le projet d’expansion a été correctement approuvé.

En septembre, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a décidé qu’elle entendrait six contestations axées sur la consultation des peuples autochtones.

Ottawa a approuvé le plan à deux reprises, mais la Cour d’appel fédérale a annulé le premier décret l’an dernier, invoquant un examen environnemental insuffisant et des consultations inadéquates des peuples autochtones.

Le gouvernement libéral a déclaré avoir réglé les problèmes et a approuvé l’expansion pour la deuxième fois en juin.

Le ministre de la Justice de la Saskatchewan, Don Morgan, a déclaré que la province présenterait à la Cour des observations sur la nécessité de trouver un équilibre entre l’obligation de consulter et les enjeux d’intérêt public, tels que les infrastructures de transport.

«Des projets comme Trans Mountain créent une économie plus forte qui permet aux gouvernements fédéral et provinciaux d’investir dans des programmes et des initiatives comme la santé et l’éducation», a-t-il déclaré lundi.

Le projet d’oléoduc permettrait de tripler la capacité d’un pipeline existant en reliant une zone d’exploitation pétrolière de l’Alberta à un terminal situé à Burnaby, en Colombie-Britannique.

La Saskatchewan a précisé que la Cour entendra l’appel en décembre.