Contrat à UNIS: le comité d’éthique des Communes se réunit mercredi après-midi

OTTAWA — Le comité d’éthique de la Chambre des communes se réunit mercredi après-midi pour faire avancer sa propre enquête sur le contrat accordé sans appel d’offres par le gouvernement libéral à l’organisme UNIS afin d’administrer la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

Les députés membres de ce comité veulent obtenir des documents sur les cachets que l’organisme de bienfaisance a versés à des membres de la famille du premier ministre Justin Trudeau. Pour leurs participations à des événements publics d’UNIS, la mère de M. Trudeau, Margaret Trudeau, et le frère du premier ministre, Alexandre, auraient ainsi touché à eux deux quelque 300 000 $ — plus les indemnités journalières.

Les députés de l’opposition, qui sont plus nombreux que les libéraux au sein de ce comité, ont également utilisé leur majorité pour demander à M. Trudeau de venir témoigner.

Le premier ministre doit témoigner jeudi devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Les membres de ce comité veulent savoir ce qui a conduit le cabinet fédéral à choisir UNIS pour administrer ce programme de bourses pour bénévolat, destiné aux étudiants et aux diplômés qui n’auraient pu se trouver du travail cet été à cause de la pandémie. Devant la controverse, UNIS a finalement renoncé au contrat le 2 juillet et le programme est maintenant administré par la fonction publique.

Conflit d’intérêts ?

Le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, quant à lui, souhaite «examiner les mesures en place pour prévenir les conflits d’intérêts dans les politiques de dépenses du gouvernement fédéral». Les députés devaient entendre Philippe Dufresne, légiste et conseiller parlementaire à la Chambre des communes.

Les libéraux ont prévu un budget de 912 millions $ pour tout le programme de Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, mais ils ont seulement accepté de payer un maximum de 543 millions $ à UNIS: près de 500 millions $ pour les bourses d’études et environ 43,5 millions $ à l’organisme pour ses frais.

Or, les cofondateurs d’UNIS, les frères Craig et Marc Kielburger, ont déclaré mardi au Comité des finances qu’ils s’attendaient à ce que le programme coûte jusqu’à 300 millions $. Lors de leur témoignage de quatre heures, ils ont assuré que leur organisme avait été sélectionné pour son expérience dans le milieu et non en raison de liens étroits avec le gouvernement Trudeau.