Contrats d’Ottawa à McKinsey: la vérificatrice générale mènera un audit

OTTAWA — Le bureau de la vérificatrice générale du Canada passera en revue les contrats accordés par Ottawa à la firme de cabinet-conseil McKinsey.

Un porte-parole de cet agent indépendant du Parlement a confirmé vendredi à La Presse Canadienne que la planification de cet exercice était en cours.

Ce dernier a indiqué qu’aucune information ne pouvait être donnée, pour l’instant, sur la portée ni sur l’étendue des vérifications que mèneront la vérificatrice générale, Karen Hogan, et son équipe.

Cet audit avait été demandé par des députés fédéraux.

Un comité parlementaire fait déjà enquête sur les contrats accordés à l’entreprise multinationale depuis 2011. La portée des travaux a été récemment élargie pour que les parlementaires examinent aussi les ententes d’approvisionnement conclues par Ottawa avec d’autres firmes de conseil telles que Deloitte.

Dès le déclenchement de son enquête parlementaire, le comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires a recommandé à la vérificatrice générale d’effectuer, dès que possible, «une vérification du rendement et de l’optimisation des ressources des contrats accordés à McKinsey & Company» depuis le 1er janvier 2011 par tout ministère, organisme ou société d’État.

Au cours des derniers mois, les imposantes dépenses d’Ottawa à ce chapitre ont fait la manchette.

Selon des données partagées par Services publics et Approvisionnement Canada, 116,8 millions $ ont été versés à McKinsey depuis 2015, en vertu de contrats conclus par ce ministère.

Radio-Canada a rapporté que les dépenses d’Ottawa pour des contrats allant à McKinsey sont montées en flèche depuis 2015, année d’arrivée au pouvoir des libéraux de Justin Trudeau.

De mars 2021 à l’automne 2022, le fédéral a déboursé au moins 62 millions $ en la matière, a permis d’apprendre un document parlementaire récemment déposé en réponse à la question écrite d’un député conservateur.