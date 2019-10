Contre-manifestation pour l’unité de l’Espagne dans les rues de Barcelone

BARCELONE, Espagne — Quelque 80 000 Catalans qui prônent l’unité de l’Espagne sont descendus dans les rues de Barcelone dimanche, en guise de riposte à la manifestation indépendantiste de la veille qui a rassemblé quelque 350 000 personnes.

Ces manifestations surviennent alors que l’Espagne traverse sa prise crise politique en des décennies.

Plusieurs personnes ont défilé sur les artères principales de Barcelone, dimanche, portant des affiches et des drapeaux de l’Espagne et de la Catalogne. On pouvait lire notamment sur une bannière « Nous sommes Catalans aussi, arrêtez cette folie!! », démontrant que le peuple est divisé sur la question.

Le rassemblement en faveur de l’unité espagnole survient après plusieurs jours manifestations des indépendantistes, dont certaines ont donné lieu à des affrontements violents avec la police.

Les nationalistes catalans sont en colère contre une décision de la Cour suprême espagnole qui a prononcé des peines d’emprisonnement sévères à l’endroit de neuf leaders indépendantistes en raison de leur tentative de sécession en 2017.

Les sondages démontrent que les 7,5 millions de Catalans sont pratiquement divisés à parts égales sur l’indépendance de leur région, plutôt aisée comparativement au reste de l’Espagne.