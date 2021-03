Contrebande de tabac à Montréal: perquisitions, saisies et arrestations

MONTRÉAL — La police de Montréal a démantelé un réseau actif de distributeurs de tabac de contrebande qui aurait ciblé plusieurs revendeurs de la grande région de Montréal.

Dix perquisitions ont été effectuées au cours de l’opération policière qui s’est déroulée en trois phases, entre la fin de février et la mi-mars.

Les perquisitions ont notamment permis de saisir 220 kg de tabac à chicha illégal, huit véhicules utilisés pour la contrebande et près de 12 000 $ en argent comptant.

Un garage d’un immeuble commercial du boulevard de L’Acadie, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, et une résidence de la rue de Montigny, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, servaient de caches au réseau qui s’approvisionnait principalement en Ontario.

Six suspects ont été interpellés et l’ensemble du dossier d’enquête a été soumis aux procureurs de Revenu Québec. Les contrevenants s’exposent à des sanctions prenant la forme d’amendes et de peines d’emprisonnement en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

L’enquête a été effectuée par les policiers de l’unité ACCES et produits de la criminalité du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).