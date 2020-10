Controverse à l’Université d’Ottawa: Blanchet interpelle Trudeau à nouveau

OTTAWA — Insatisfait de la réponse qu’il a obtenue de Justin Trudeau mercredi, le chef bloquiste Yves-François Blanchet est revenu à la charge, jeudi, réclamant que le premier ministre se porte clairement à la défense de Verushka Lieutenant-Duval.

La professeure de l’Université d’Ottawa est au coeur d’une controverse depuis qu’on lui a reproché d’avoir utilisé le mot qui commence par la lettre «n», dans le cadre d’un cours.

À Québec, le gouvernement et les partis d’opposition ont crié au dérapage et à la censure.

À Ottawa, néo-démocrates et libéraux se sont plutôt rangés dans le camp des détracteurs de l’enseignante.

Jeudi matin, le chef conservateur Erin O’Toole a été invité à participer au débat.

«J’appuie la liberté d’expression. C’est un principe important, particulièrement dans nos universités (…) mais en même temps, c’est important d’avoir une approche de respect», a répondu M. O’Toole à la question d’une journaliste.

M. Blanchet, lui, réclame beaucoup plus du premier ministre.

«Si le premier ministre veut prendre une position raisonnable, il peut mettre fin à la crise qui émerge et est en train d’embarquer dans une spirale», a-t-il dit.

Et quelle est cette position raisonnable, d’après lui? «Un apaisement et (…) la défense nécessaire du rôle de l’enseignante.»

«Il n’y a aucune autre position possible à mon avis que la protection de la liberté académique et pédagogique», a martelé M. Blanchet.

Aux Communes, mercredi après-midi, interpellé une première fois par le chef bloquiste sur cette question, M. Trudeau avait plutôt lu une déclaration où il rappelait que la priorité de son gouvernement est de «combattre le racisme sous toutes ses formes».

«Cette crise-là (…) est en train de prendre une proportion qui met en péril quelque chose de beaucoup plus grave que nos orientations politiques. La qualité de l’enseignement qui sera offert aux jeunes du Canada et du Québec dans le futur est en jeu», selon M. Blanchet.

Il comptait donc poser une autre question au premier ministre, en après-midi, pour le forcer à se commettre davantage. L’itinéraire de M. Trudeau ne prévoyait pas sa présence aux Communes, jeudi.

Dans un autre Parlement, une motion a été adoptée, à l’unanimité et sans débat, sur cet enjeu, jeudi.

«Que l’Assemblée nationale réaffirme son appui indéfectible à la liberté académique, qu’elle souligne qu’il est essentiel que les établissements d’enseignement soient des lieux d’échange et d’analyse sur les phénomènes sociaux qui ont forgé l’époque contemporaine, même s’ils sont inconfortables», a proposé la députée libérale Christine St-Pierre à l’Assemblée nationale.

Mercredi soir, le recteur de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, a lancé un appel au calme alors que les attaques sur les réseaux sociaux devenaient de plus en plus violentes.

«L’heure est au calme et j’invite toutes celles et ceux qui souhaitent s’exprimer de le faire avec retenue pour éviter d’envenimer davantage le débat. On conviendra que le mépris, la diffamation et les mots irrespectueux ne sont pas de mise et ne contribuent en rien à enrichir les échanges», a soumis M. Frémont dans une déclaration écrite.

Dans cette nouvelle déclaration, le recteur a également repris les reproches déjà faits à la professeure Lieutenant-Duval.

«Je n’ai peut-être pas suffisamment souligné l’impact sur nos étudiants d’un mot dont l’énorme charge sémantique, historique et connotative (en) fait tout simplement l’un des vocables les plus grossiers et les moins acceptables de la langue anglaise», a-t-il écrit.