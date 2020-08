Convention nationale démocrate: Colin Powell offre son soutien à Joe Biden

L’ancien politicien républicain Colin Powell a offert son soutien à Joe Biden.

Celui qui a été secrétaire d’État entre 2001 et 2005 dans l’administration du président George W. Bush a affirmé qu’avec Joe Biden à la Maison-Blanche: «Nous ne douterons jamais qu’il se tiendra aux côtés de nos alliés et qu’il tiendra tête à nos adversaires et jamais l’inverse.»

Dans un discours enregistré et diffusé lors de la Convention nationale démocrate mardi soir, Colin Powell a cherché à établir un contraste entre Joe Biden et Donald Trump, sans toutefois nommer le président Trump.

Il a déclaré que Joe Biden «fera confiance à nos diplomates et à notre communauté du renseignement, pas à la flatterie des dictateurs et des despotes». Donald Trump a exprimé des doutes sur les conclusions de la communauté du renseignement concernant l’implication de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016 et il a fait l’éloge de dictateurs.

Colin Powell a également déploré «qu’aujourd’hui, nous avons un pays divisé, et nous avons un président qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous rendre ainsi, pour nous garder ainsi.»

Colin Powell a également été chef d’État-Major des armées sous Georges Bush et Bill Clinton.