Convoi à Ottawa: enquête demandée sur le piratage d’un site de financement

OTTAWA — Le porte-parole conservateur en matière d’éthique et de gouvernement responsable a déclaré qu’il avait demandé au commissaire à la protection de la vie privée d’enquêter sur le piratage d’une plateforme de financement participatif qui a récolté des fonds pour appuyer les convois de camionneurs et les blocages.

Le député conservateur James Bezan affirme que la «violation flagrante de la vie privée» des donateurs canadiens a conduit à des campagnes de divulgation de données personnelles, à l’identification d’adresses personnelles et professionnelles et à du harcèlement ciblé.

En février, le site de financement participatif chrétien GiveSendGo aurait été piraté et des données sur les donateurs auraient été fournies au site de dénonciation Distributed Denial of Secrets, qui a mis les données à la disposition des salles de rédaction et des chercheurs.

Un tribunal de l’Ontario entendra parler, plus tard mercredi, de la gestion des fonds donnés par GiveSendGo et du transfert de fonds de participants clés au convoi vers un dépôt fiduciaire.

La comparution fait partie d’une ordonnance de gel prolongé de tous les fonds donnés au soi-disant «convoi de la liberté», au moment où une action collective contre le convoi suit son cours.

La poursuite demande des dommages-intérêts liés à la manifestation du convoi de trois semaines près de la colline du Parlement, qui a bloqué la circulation, forcé la fermeture d’entreprises et tourmenté les résidants avec des bruits de klaxon presque constants.

———

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.