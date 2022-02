Convoi à Ottawa: le fédéral dit se pencher rapidement sur la demande du maire Watson

OTTAWA — Le gouvernement Trudeau assure qu’il ne perd pas de temps et s’affaire à donner suite à la demande du maire d’Ottawa, Jim Watson, qui réclame 1800 agents afin de mettre fin à la mobilisation qui a lieu au centre-ville de la capitale fédérale depuis une dizaine de jours.

«Hier, nous nous sommes rencontrés littéralement dans les heures après avoir reçu la lettre, ne perdant pas de temps du tout pour s’assurer que nous comprenions les paramètres et (le détail) de la demande», a affirmé le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, mardi après-midi.

Il a ainsi fait référence à la missive du maire Watson et de Diane Deans, présidente de la Commission des services policiers de la Ville, envoyée lundi.

Mardi, souhaitant offrir une mise à jour sur la situation à Ottawa avec son collègue à la Protection civile, Bill Blair, il a ajouté que la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Brenda Lucki, et son homologue de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) se concertaient pour trouver la meilleure façon de répondre à la requête de la Ville.

«Il y a des fonds additionnels dans lesquels la Ville peut puiser pour combler certaines des dépenses extraordinaires qui ont été encourues en conséquence du convoi», a soutenu le ministre Mendicino, mentionnant que cette possibilité avait été évoquée aux responsables de la municipalité.

«C’est une autre solution concrète pour s’assurer que les ressources dont la Ville a besoin sont là», a insisté le ministre.

Il a, en outre, rappelé que 275 agents de la GRC ont été affectés à fournir un soutien au Service de police d’Ottawa (SPO).

Le ministre Blair, de son côté, a fait savoir que la table de concertation tripartite annoncée la veille s’est réunie pour une première fois lundi soir.

«Nous travaillons en ce moment à prévoir une autre rencontre, plus tard aujourd’hui, et une invitation a été envoyée à la (solliciteure générale de l’Ontario Sylvia) Jones, au maire Watson et à leurs officiels respectifs», a-t-il indiqué.

Le ministre Blair a en outre qualifié ses discussions avec le maire d’Ottawa de «très productives».