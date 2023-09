Convoi à Ottawa: les avocats discutent de l’admissibilité des preuves sur Facebook

OTTAWA — Le quatrième jour du procès criminel des organisateurs du «Convoi de la liberté», Tamara Lich et Chris Barber, portera sur l’admissibilité en preuve du contenu tiré de Facebook.

Mme Lich et M. Barber ont aidé à amener un convoi de gros camions et d’autres véhicules à Ottawa l’année dernière, où ils sont restés pendant trois semaines – une manifestation chaotique contre les restrictions liées à la COVID-19 et le gouvernement fédéral.

Les deux sont coaccusés de méfaits, d’avoir conseillé à d’autres de commettre des méfaits, d’intimidation et d’entrave à la police.

La Couronne affirme que l’admissibilité de la page Facebook «Freedom Convoy 2022» comme preuve au procès est la première étape pour prouver que les deux organisateurs ont conspiré ensemble et que les preuves contre l’un d’entre eux devraient s’appliquer aux deux.

L’avocat de Mme Lich, Eric Granger, affirme que la Couronne tente de présenter au tribunal 212 pages de preuves sur Facebook, y compris des messages qui n’ont été publiés ni par M. Barber ni par Mme Lich.

Il plaide qu’il ne s’agit pas du procès du «Convoi de la Liberté» et que les preuves devraient se concentrer sur les actions des deux accusés.