Convoi de camionneurs: la police d’Ottawa veut «isoler» les manifestants

OTTAWA — La police d’Ottawa déploie environ 150 policiers supplémentaires et installera des barricades de bétons dans les secteurs de la ville afin d’«isoler» les manifestants contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 qui occupent le centre-ville depuis une semaine.

Cette présence policière renforcée a pour objectif d’envoyer un «message clair» aux manifestants: «le désordre doit cesser», a dit le chef de police, Peter Soly, vendredi, lors d’une conférence de presse.

«Notre objectif est de mettre fin à la manifestation», a-t-il résumé. Elle est cependant «de plus en plus volatile et de plus en plus dangereuse».

Les patrouilleurs se concentreront sur la gestion des méfaits, de la haine, du harcèlement, des menaces et d’autres comportements intimidants.

Des barrières de béton et de l’équipement lourd seront utilisés pour empêcher tout accès au centre-ville.

Les véhicules stationnés illégalement seront remorqués et envoyés à la fourrière si nécessaire, a prévenu le chef Soly.

Des ponts interprovinciaux et des sorties d’autoroutes pourraient devoir être fermés.

Le nombre de camions et de manifestants a déjà été réduit «significativement», et ce, en évitant «des émeutes, des blessés ou des morts», a dit le chef de police.

L’objectif principal des policiers est de s’attaquer aux comportements illégaux de manifestants, y compris lors de manifestations parallèles et de contre-manifestations, a-t-il précisé.

La haine, la violence, les actes illégaux qui ont été observés depuis une semaine sont «inacceptables en toutes circonstances», a insisté le chef de police.

Tard jeudi, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que la GRC avait approuvé la demande du maire d’Ottawa, Jim Watson, pour que la GRC soutienne la police municipale.

M. Mendicino a dit que le convoi a causé d’importantes perturbations pour les résidants locaux, notamment du vandalisme, du harcèlement, des expressions de haine et de violence, ainsi que l’obstruction continue de nombreux services.