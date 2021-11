COP26: Blanchet croit que Trudeau ne met pas le plafond au bon endroit

OTTAWA — Le chef bloquiste Yves-François Blanchet craint une augmentation de la production de pétrole albertain à la suite de l’engagement de Justin Trudeau à la COP26 de plafonner les émissions de gaz à effet de serre (GES) de cette industrie.

En conférence de presse, mercredi, M. Blanchet a fait valoir qu’Ottawa subventionne l’industrie à hauteur de 675 millions $ pour soutenir sa transition, ce qui pourrait effectivement permettre de réduire les émissions de GES par baril produit, ouvrant ainsi la porte à une augmentation de production, a-t-il fait valoir: «Le principe de plafonner les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie du pétrole et du gaz tout en finançant les réductions de l’intensité des émissions par baril est un piège.»

«Si le total des émissions admises par l’industrie du gaz et du pétrole est plafonné pendant qu’on diminue les émissions par baril, on invite à une augmentation de la production», a expliqué M. Blanchet.

Un tel résultat serait donc contraire aux objectifs recherchés: «Dans sa forme actuelle, la politique du gouvernement Trudeau pourrait s’avérer facilement un paravent pour subventionner l’augmentation de la production, du transport et de l’exportation de gaz et de pétrole de l’Ouest canadien sans aucun effet sur les changements climatiques», a martelé le chef bloquiste.

Selon lui, il devrait plutôt y avoir un plafond fédéral sur la production pétrolière et non sur les émissions de GES. De plus, le Bloc réitère son objection aux subventions destinées à l’industrie pétrolière et gazière.

Guilbeault: bienvenue au militant

Par ailleurs, interrogé sur l’accueil hostile qu’a reçu le nouveau ministre de l’Environnement Steven Guilbeault de la part des conservateurs et de plusieurs milieux dans l’Ouest canadien qui lui reprochent son militantisme passé, Yves-François Blanchet estime que ces critiques sont tout à fait injustifiées: «La dernière affaire qu’on doit reprocher à quelqu’un qui est en politique, c’est d’être un militant. Si on n’est pas un militant, qu’est-ce qu’on fait en politique?» a-t-il lancé.

Selon lui, l’arrivée de Steven Guilbeault représente un virage dans l’approche fédérale qui dérange énormément dans l’Ouest: «Je comprends très bien — et bienvenue au Canada — qu’on se dirige vers la vision de l’Est du Canada et du Québec, qui est une vision décarbonée de l’économie et la vision de l’Ouest, qui est une vision plus, plus, plus de carbone dans l’économie.»