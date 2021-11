COP26: le fossé se creuse entre pays riches et pays pauvres

GLASGOW, R.-U. — Des écarts importants persistaient mardi à Glasgow, en Écosse, à quelques jours seulement de la fin prévue de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

Une grande partie du fossé est attribuable à des questions financières et à un manque de confiance des pays pauvres envers les pays mieux nantis.

La cavalerie diplomatique est arrivée en ville pour essayer de sauver la situation. Des membres du Congrès démocrate sont notamment sur place pour témoigner de la détermination de l’administration Biden à s’attaquer aux changements climatiques.

L’arrivée des ministres et autres diplomates de premier plan pourrait permettre de surmonter les impasses techniques. La conférence de Glasgow a trois objectifs: réduire de moitié les émissions de dioxyde de carbone d’ici 2030; voir les pays riches donner 100 milliards $ US aux pays pauvres pour combattre le réchauffement planétaire; et s’assurer que la moitié de cette somme sera consacrée à une adaptation aux pires effets des changements climatiques.

On retrouve d’un côté les pays qui se sont développés et sont devenus riches lors d’une révolution industrielle alimentée par le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Et de l’autre, les pays qui ne se sont pas encore développés, qui ne sont pas encore riches et à qui on dit maintenant que ces carburants sont beaucoup trop dangereux pour la planète.

Au cœur du problème se trouve la promesse de 100 milliards $ US faite pour la première fois en 2009. Cette année, les pays riches ont porté leur aide à 80 milliards $ US par année, moins que ce qui a été promis.

Lors d’une rencontre lundi, un pays en voie de développement après l’autre a évoqué le manque de respect des pays développés envers leurs engagements financiers.

«Tout le monde ici est en furie», a dit Saleemul Huq, le directeur du Centre international pour le développement et les changements climatiques du Bangladesh.

Mais même 100 milliards $ US par année ne changeraient pas grand-chose puisqu’il faudrait des milliers de milliards de dollars en paiements, et non en promesses, pour combattre le réchauffement planétaire, a dit M. Huq. Mettre l’argent sur la table est toutefois une question de confiance entre les pays riches et les pays pauvres, a-t-il ajouté.

«Ils n’ont pas tenu parole, a-t-il dénoncé. Ils n’ont pas livré la marchandise. Et on dirait qu’ils s’en fichent. Donc, pourquoi est-ce qu’on continuerait à croire ce qu’ils disent?»

Au moment où les foules acclamaient l’ancien président Barack Obama lundi, quand il a demandé aux pays d’en faire plus et aux riches d’aider les pauvres, la jeune militante environnementale ougandaise a lancé sur Twitter: «J’avais 13 ans quand vous avez promis $100B #ClimateFinance. Les ÉU n’ont pas tenu parole, ça va coûter des vies en Afrique. Le pays le plus riche du monde n’en fait pas assez. Nous voulons des actions concrètes. Obama & @POTUS #ShowUsTheMoney.»

Mme Nakate a dit à The Associated Press qu’elle ne critiquait pas M. Obama, qui s’est adressé aux jeunes pendant son discours, mais «si on dit la vérité (…) l’argent a été promis, mais n’a jamais été fourni».

M. Huq a ajouté que les riches pays pollueurs ont aussi laissé tomber le reste de la planète en ratant les cibles d’émissions qui auraient limité le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. En ce moment, ce sont les pays pauvres qui font les frais des ravages causés par les changements climatiques. Des études ont démontré que les pays les plus démunis, comme le Bangladesh, sont plus durement frappés par les changements climatiques que les pays riches, qui disposent aussi de plus de ressources pour s’adapter aux événements météorologiques extrêmes.

Ce n’est pas d’hier que la conférence climatique annuelle de l’ONU est minée par un manque de confiance, a rappelé le climatologue Niklas Hohne, du New Climate Institute allemand, qui participe à cette rencontre depuis plus de 20 ans et étudie l’impact réel des engagements et gestes sur le réchauffement de la planète.

M. Hohne a dit que les pays pauvres ont raison de se méfier. Les pays se rencontrent «lors de cette conférence pour développer cette confiance. Mais la confiance peut seulement être développée avec des gestes concrets.»

Si la Chine est la pire émettrice de carbone et que l’Inde arrive en troisième place, le dioxyde de carbone persiste dans l’atmosphère pendant des siècles. Donc, si on tient compte des émissions historiques — ce qui se trouve actuellement dans l’atmosphère et qui retient la chaleur — les États-Unis et les nations européennes sont les principaux responsables des changements climatiques, a dit M. Hohne.

Il est normal de voir les ministres arriver à la rescousse pendant la deuxième semaine, a-t-il ajouté.

«Il y a des questions qui vont aux ministres et ce sont les trucs compliqués que seuls les ministres peuvent régler. Et quand ils sont réglés, ils reviennent au niveau technique pour être mis en œuvre, a-t-il expliqué. Je pense que nous avons actuellement un niveau normal de trucs compliqués.»