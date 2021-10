COP26: le ministre Steven Guilbeault fait preuve d’un «optimisme prudent»

OTTAWA — Steven Guilbeault a l’habitude des conférences des Nations unies sur le climat, mais ce sera sa première aux premières loges. Le nouveau ministre de l’Environnement dit qu’il est encore trop tôt pour poser un diagnostic sur la COP26 qui s’ouvre dimanche à Glasgow, en Écosse.

Lors d’une conférence de presse vendredi, M. Guilbeault a déclaré qu’il faisait preuve d’un «optimisme prudent» à l’endroit des négociations parfois «difficiles» qui auront lieu pendant les deux prochaines semaines avec des délégations du monde entier.

«On a souvent tendance à regarder ces conférences comme on regarderait une partie de hockey ou de football – est-ce qu’il va y avoir des gagnants? Alors que je pense que l’approche la plus prudente aux Nations unies et aux négociations sur le climat, c’est de voir ça comme un continuum. Parfois ça va mieux, parfois, ça va moins bien. Mais ce n’est pas parce que ça ne va pas aussi bien qu’on ne l’aurait espéré que rien ne ressortira de la conférence», a-t-il relativisé.

En prévision de la COP26, le Canada a coprésidé un groupe de travail de pair avec l’Allemagne pour atteindre, d’ici deux ans, l’objectif de 100 milliards $ de la part des pays industrialisés, soit les plus gros émetteurs, pour aider les pays en voie de développement à faire face à la crise climatique. Cet engagement avait été pris lors du sommet de Copenhague en 2009; les organisateurs de la COPse disent maintenant confiants d’y arriver en 2023, avec trois ans de retard sur l’objectif initial.

Il y aura cependant un absent de taille à la COP26, puisque le président chinois Xi Jinping n’y sera pas, contrairement à bon nombre de ses homologues. La Chine, plus grand émetteur au monde, vient de dévoiler ses engagements en matière de climat – atteindre un pic d’émissions avant 2030 et la carboneutralité avant 2060 – considérés comme insuffisants par Greenpeace en Asie de l’Est.

«Nous aurions souhaité, certainement au Canada, que le président Xi Jinping soit de la partie à la conférence de Glasgow. La plupart des chefs d’État et de gouvernements y seront», a noté M. Guilbeault.

«Je ne suis pas dans une position pour faire la leçon à un pays ou à un autre, mais je suis le premier à reconnaître que le Canada doit en faire plus. Et l’ensemble des grands émetteurs, ce qui inclut évidemment le plus grand émetteur qui est maintenant la Chine, doit également en faire plus en matière de lutte aux changements climatiques», a ajouté le ministre de l’Environnement.

Le premier ministre Justin Trudeau, en visite officielle aux Pays-Bas, a pour sa part insisté sur l’importance de travailler en partenariat avec ses alliés pour faire avancer les dossiers climatiques.

«Je veux souligner à quel point c’est important que les pays alignés comme les Pays-Bas et le Canada s’alignent pour travailler ensemble pour justement s’assurer que nos collègues du G20, nos collègues à la COP reconnaissent qu’il faut en faire plus, qu’il faut être encore plus ambitieux et ça fait partie des conversations qu’on a eues aujourd’hui pour avoir une approche coordonnée et stratégique au G20 et à la COP26», a-t-il dit aux côtés de son homologue néerlandais, Mark Rutte.

M. Trudeau devait partir en soirée pour Rome, en Italie, où se tiendra le sommet des dirigeants des pays du G20. Lundi et mardi, il prendra part à la rencontre COP26 à Glasgow, en compagnie de la délégation canadienne.