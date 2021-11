COP26: le vent et la fusion nucléaire pour combattre les changements climatiques

MONTRÉAL — L’énergie éolienne et la fusion nucléaire sont deux avenues prometteuses pour réduire la dépendance de la planète envers les combustibles fossiles et combattre les changements climatiques, a-t-on assuré jeudi lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26), à Glasgow, en Écosse.

Une fois complétée au large de la côte est du Royaume-Uni, la ferme éolienne de Dogger Bank sera le plus grand parc éolien flottant du monde et pourra alimenter en électricité quelque six millions de foyers britanniques.

Des laboratoires de partout dans le monde, dont au moins un au Canada, ont réalisé au cours des dernières années des progrès importants dans la domestication de la fusion nucléaire, que plusieurs perçoivent comme étant le Saint-Graal et l’énergie propre.

Dogger Bank

Le développement de la ferme éolienne de Dogger Bank se fait en trois phases ayant chacune une capacité de 1,2 GW. À terme, en 2026, Dogger Bank sera donc en mesure de produire 3,6 GW d’électricité par année, ce qui correspondra aux besoins d’environ six millions de ménages au Royaume-Uni (soit la totalité de l’Écosse) ou à 6 pour cent des besoins énergétiques du pays.

Les trois phases sont développées entre 125 et 290 kilomètres au large des côtes du Yorkshire et couvriront une superficie d’un peu plus de 8600 kilomètres carrés.

L’implantation d’un parc éolien aussi loin au large, dans un environnement qualifié d’«hostile», nécessite plusieurs innovations technologiques.

Dogger Bank utilise les turbines Haliade-X développées par General Electric. Chaque lame mesure 107 mètres, soit environ la longueur d’un terrain de football, pour une largeur totale du rotor de 220 mètres. Une seule rotation génère suffisamment d’électricité pour alimenter un foyer britannique pendant deux jours, et une seule turbine pourrait alimenter 16 000 ménages anglais pendant une année, ce qui correspond à retirer 9000 véhicules des routes.

Ces turbines produiraient deux fois d’énergie que les turbines les plus puissantes qui peuvent être installées sur la terre ferme.

Un dirigeant de GE a indiqué lors de la COP26 que les composantes de ces turbines sont presque entièrement recyclables. On estime également que Dogger Bank pourrait attirer des ouvriers qui travaillent actuellement dans des secteurs polluants, comme celui des hydrocarbures, et dont les aptitudes seraient adaptables au projet.

Fusion nucléaire

Les chercheurs qui étudient la fusion nucléaire tentent de domestiquer et d’exploiter la source d’énergie des étoiles. S’ils y parviennent, la fusion nucléaire promet une énergie abondante, renouvelable et propre.

Les défis techniques sont toutefois énormes. Des laboratoires asiatiques, européens et nord-américains ont franchi des pas de géant au cours des dernières années et un chercheur chinois a affirmé, lors de la COP26, qu’il croit que la fusion nucléaire aura été domestiquée de son vivant.

Au Canada, la firme General Fusion, en Colombie-Britannique, a comme objectif de proposer à la planète une énergie propre tirée de la fusion nucléaire d’ici les années 2030, a dit lors d’une présentation préenregistrée son patron, Christofer Mowry.

«Le fusion est la source d’énergie la plus puissante de l’univers, a-t-il dit. La fusion offrira à toutes les sociétés une solution pratique et abordable au (…) défi de décarboniser le système énergétique qui alimente tout ce que nous faisons et tout ce que nous utilisons.»

General Fusion utilise une technique différente de ses rivales pour maîtriser la fusion et dont les détails sont incompréhensibles pour les néophytes. La compagnie assure toutefois être en mesure de «brièvement» reproduire la température et la pression qu’on retrouve au cœur du soleil.

Cette énergie pourrait être utilisée pour générer de la vapeur et produire de l’électricité propre. La compagnie est maintenant à construire une usine près de Londres pour illustrer les bienfaits de sa technologie.

«Nous avons l’ambition de démontrer que la fusion est le vaccin des changements climatiques», a dit M. Lowry.