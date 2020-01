Coronavirus: 196 Canadiens veulent être rapatriés de Chine

Ottawa a confirmé qu’il y a maintenant 196 Canadiens qui veulent prendre l’avion pour être rapatriés de Chine, au moment où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de décréter l’état d’urgence en raison du coronavirus.

La ministre fédérale de la Santé, Patricia Hajdu, a déclaré jeudi qu’il n’y a aucune indication, pour le moment, que ces Canadiens présentent des symptômes du coronavirus.

Le Canada a déjà sécurisé un appareil d’une compagnie privée pour rapatrier les Canadiens en Chine, mais attend toujours le feu vert des autorités chinoises. Il n’y a pas encore de date de retour pour ceux-ci.

Mme Hajdu dit que les négociations sont toujours en cours pour déterminer où et comment l’avion pourra atterrir.

Elle a ajouté qu’elle est bien consciente que certains Canadiens qui sont dans la région de Wuhan, à l’épicentre du coronavirus, peuvent vivre des situations difficiles en raison de la quarantaine imposée par la Chine.

Un peu plus tôt en journée, le premier ministre Justin Trudeau, de passage à Brampton en Ontario, a déclaré que le Canada fait tout en son possible pour soutenir les familles et assurer leur retour au pays, tout en s’assurant de ne pas propager le virus davantage.

L’administratrice en chef de la santé publique, Dre Theresa Tam, et le sous-administrateur en chef de la santé publique, Dr Howard Njoo, tiendront un point de presse en fin d’après-midi afin de fournir une mise à jour sur le coronavirus.