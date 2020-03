Coronavirus: François Legault demande à ce que l’on protège les personnes âgées

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault veut protéger les aînés du coronavirus.

Il a lancé mardi un «appel spécial» à ceux qui présentent des symptômes de grippe afin qu’ils évitent de se rendre dans les résidences pour personnes âgées.

M. Legault a fait le point sur la situation dans la province mardi après-midi, tout juste avant de se rendre à la période des questions à l’Assemblée nationale. Il a fait état de cinq cas confirmés de coronavirus au Québec.

Il a demandé aux Québécois d’être particulièrement prudents afin de ne pas contaminer les personnes âgées, qui sont plus vulnérables et pourraient décéder de la maladie.

Les principaux symptômes du coronavirus sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires.

M. Legault a dit lancer un «appel spécial pour qu’on fasse attention aux personnes âgées».

Il a rappelé qu’il est essentiel de bien se laver les mains, et d’éviter de serrer des mains, une habitude qu’il a lui-même de la difficulté à changer, a-t-il relaté.

Lundi, un premier Canadien est mort des suites du nouveau coronavirus.

Les responsables de la santé publique de Colombie-Britannique ont annoncé que l’homme est décédé dans un centre de soins pour personnes âgées, dans la ville de North Vancouver.

Il avait plus de 80 ans.

On recense 79 cas confirmés et présumés de la COVID-19 au pays, soit 35 en Ontario, 32 en Colombie-Britannique, cinq au Québec et sept en Alberta.

À l’échelle mondiale, on dénombre plus de 110 000 cas confirmés, dans 102 pays.