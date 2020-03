Coronavirus: il ne faut plus appeler la ligne 811 Info-Santé

MONTRÉAL — Ceux qui s’inquiètent de leur état de santé et qui craignent avoir été infectés par le coronavirus doivent désormais appeler le 1 877 644-4545 — et non plus la ligne Info Santé 811.

Le gouvernement du Québec a changé la façon de procéder vendredi matin.

Avant cela, les Québécois qui présentaient des symptômes associés au nouveau coronavirus, qui cause la COVID-19 — les principaux sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires — devaient appeler le 811, et ceux qui voulaient des informations plus générales sur la COVID-19 devaient composer le 1 877 644-4545: ce n’est plus le cas.

Dans les deux situations, ils doivent maintenant appeler le 1 877 644-4545. Des infirmières pourront prendre des rendez-vous, si nécessaire, pour les patients qui doivent se faire tester pour la COVID-19 dans les cliniques désignées.

La ligne 811 a connu des ratés au cours des derniers jours: soit il était impossible d’obtenir la ligne, soit l’attente durait plus d’une heure avant de pouvoir parler à une infirmière.

Vendredi, la ministre de la Santé Danielle McCann a indiqué qu’elle ajoutait 88 infirmières pour répondre aux Québécois qui appellent la ligne 1 877 644-4545.

«On l’a rendue beaucoup plus robuste et on va répondre à votre demande», a-t-elle assuré.

Le gouvernement invite aussi les citoyens à consulter le site web du ministère de la Santé qui contient beaucoup d’informations.