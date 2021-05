Coronavirus: la Chine tracera une «ligne de séparation» au sommet de l’Everest

PÉKIN, Chine — La Chine tracera une «ligne de séparation» au sommet du mont Everest pour empêcher le coronavirus d’être propagé par des alpinistes arrivant par le versant népalais de la montagne, a annoncé la presse chinoise lundi.

Des guides tibétains traceront cette ligne au sommet avant que des alpinistes ne partent à l’assaut du toit du monde depuis le versant chinois pour la première fois, selon l’agence Chine nouvelle.

On ne sait pas exactement en quoi consistera cette ligne de séparation. Il sera toutefois interdit aux alpinistes qui s’élanceront depuis le versant chinois de la traverser ou d’entrer en contact avec des alpinistes ou des objets du côté sud, ou népalais, de la montagne.

Le gouvernement népalais et des responsables de l’alpinisme n’ont pas immédiatement commenté.

Les deux pays avaient suspendu la saison d’escalade l’an dernier en raison de la pandémie. Cette année, le Népal a octroyé des permis à 408 alpinistes étrangers alors que le pays tente de gonfler les revenus générés par le tourisme.

Si la Chine a essentiellement réussi à endiguer la transmission du virus sur son territoire, le Népal est actuellement le théâtre d’une éclosion et des nombres sans précédent d’infections et de décès ont été enregistrés au cours des derniers jours.

Un confinement a été imposé dans la plupart des grandes villes du pays, et tous les vols intérieurs et internationaux sont cloués au sol.

Ang Tshering Sherpa, un alpiniste comptant plusieurs décennies d’expérience, a expliqué qu’il est impossible de tracer une ligne de séparation au sommet de l’Everest.

Le seul endroit où des alpinistes arrivant des deux côtés se rapprocheraient serait directement au sommet, un espace étroit où les alpinistes ne passent que quelques minutes pour prendre des photos et admirer la vue panoramique.

Les alpinistes portent à ce moment des couches épaisses de vêtements et d’équipement, et leurs visages sont recouverts par des masques et des lunettes.

«L’idée que quelqu’un infecté par le coronavirus puisse même atteindre le sommet est impossible puisque des alpinistes ayant des problèmes respiratoires ne pourraient atteindre cette altitude», a-t-il dit.

– Par The Associated Press