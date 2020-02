Coronavirus: la Direction de la santé publique contacte des voyageurs

QUÉBEC — Les autorités de la santé publique du Québec contactent actuellement des personnes qui ont volé au côté d’une passagère en provenance d’Iran, un cas diagnostiqué de coronavirus.

Seules les personnes qui étaient assises dans quelques rangées devant et derrière la voyageuse sont contactées.

En conférence de presse lundi à Québec, le directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, a justifié cette approche plus ciblée.

La personne infectée était peu symptomatique et ne s’est pas beaucoup déplacée durant le vol, selon les explications du Dr Arruda. Il a ajouté que contrairement à d’autres maladies plus contagieuses comme la varicelle et la rougeole, le Covid-19 est seulement transmissible par gouttelettes.

Les autorités recommandent aux passagers qui ont côtoyé la dame de s’astreindre à un isolement volontaire et de passer des tests.

La femme effectuait un vol Istamboul-Montréal, puis Montréal-Vancouver. Les autorités québécoises s’occupent d’entrer en contact avec les passagers qui étaient à bord du vol Istamboul-Montréal, tandis que les autorités britanno-colombiennes, qui ont diagnostiqué la voyageuse, ont pris en charge de contacter les passagers à bord du vol intérieur.