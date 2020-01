Coronavirus: la situation est grave, dit le président chinois Xi Jinping

PÉKIN, Chine — Le président chinois a qualifié samedi la propagation accélérée d’un nouveau virus «de grave», au moment où les villes du pays tentent de contenir la maladie qui a infecté plus de 1200 personnes et qui en tué 41 autres.

Les propos de Xi Jinping, rapportés par la télévision d’État CCTV, sont diffusés tandis que des dirigeants du Parti communiste sont rassemblés à l’occasion du Nouvel an lunaire — la plus grande fête du pays dont les célébrations ont été suspendues — et signalent les efforts urgents et accrus du gouvernement pour contrôler l’épidémie.

Les agences de voyages ont reçu l’ordre de suspendre toutes les visites de groupe, a rapporté le quotidien d’État chinois China Daily, citant la China Association of Travel Services.

Des millions de personnes voyageant pendant les vacances ont alimenté la propagation de l’épidémie dans tout le pays et à l’étranger après qu’elle ait pris naissance dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine. La grande majorité des infections et tous les décès se sont produits en Chine continentale, mais de nouveaux cas sont signalés.

L’Australie et la Malaisie ont rapporté samedi des premiers cas — quatre chacun — et le Japon, son troisième. Vendredi, la France a confirmé trois cas, les premiers d’Europe, et les États-Unis ont identifié leur deuxième cas, une femme de Chicago qui était revenue de Chine.

Au cœur de l’épidémie où 11 millions d’habitants sont déjà en quarantaine, Wuhan a interdit la circulation de la plupart des véhicules, y compris les voitures privées, dans les centres-villes à partir de dimanche, ont rapporté les médias d’État. Seuls les véhicules autorisés en auront la permission, selon les autorités.

La ville affectera 6000 taxis aux quartiers, sous la direction de comités de résidents, pour aider les gens à se déplacer en cas de besoin, a précisé le China Daily.

À Hong Kong, la dirigeante Carrie Lam a déclaré que son gouvernement augmenterait son niveau de réponse aux urgences, le plus élevé, et fermerait les écoles primaires et secondaires pendant deux semaines en plus des vacances du Nouvel An lunaire de la semaine prochaine. Elles rouvriront leurs portes le 17 février.

Mme Lam a déclaré que les vols directs et les trains en provenance de Wuhan seraient bloqués.

Comme signe de pression croissante sur le système de santé de Wuhan, l’agence de presse officielle Xinhua a indiqué que la ville prévoyait construire un deuxième hôpital de fortune qui disposerait d’environ 1000 lits. La ville a annoncé que la construction d’autre hôpital devait prendre fin le 3 février.

Le nouveau virus est issu d’une grande famille de ce qui est appelé les coronavirus, certains ne causant qu’un simple rhume. Il provoque des symptômes semblables au rhume et à la grippe, notamment de la toux et de la fièvre et, dans les cas plus graves, un essoufflement. Il peut s’aggraver jusqu’à une pneumonie, qui peut être fatale.