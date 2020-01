Coronavirus: le nombre de décès augmente en Chine et 3 cas confirmés en France

PÉKIN, Chine — La Chine a élargi ses restrictions de déplacement à 36 millions de personnes pour contenir le nouveau coronavirus.

La Chine a également commencé la construction d’un hôpital de 1000 lits pour les victimes du virus.

Le nombre de cas confirmés dans le monde a fortement augmenté pour atteindre 1287, avec au moins 41 décès, tous en Chine.

Pendant ce temps, la France a confirmé trois cas de contamination par le coronavirus, les premiers sur le continent européen.

En Amérique, les États-Unis ont signalé un deuxième cas, impliquant une femme de Chicago dans la soixantaine qui a été hospitalisée et isolée après son retour de Chine.

À Wall Street, les actions se sont effondrées en raison des craintes liées à l’aggravation de la crise; le Dow Jones s’est déprécié de 170 points, affichant sa pire journée en trois mois.

Des entreprises de soins de santé ont subi des pertes, de même que des institutions financières, des compagnies aériennes et d’autres entreprises du secteur du tourisme et des voyages.

Les transports sont demeurés fermés à Wuhan, la ville de 11 millions d’habitants qui est l’épicentre de l’épidémie, et dans au moins 12 autres villes de la province du Hubei, dans le centre de la Chine.

Cette région de la Chine regroupe une population plus importante que celle de New York, Londres, Paris et Moscou réunies.