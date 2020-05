Coronavirus: l’entreprise de location de voitures Hertz se met en faillite

Hertz a déposé une demande de mise en faillite vendredi, incapable de résister à la pandémie de coronavirus qui a paralysé les voyages dans le monde et, avec elle, l’entreprise de location de voitures de 102 ans, qui est désormais très endettée.

Les prêteurs de la société basée à Estero, en Floride, n’étaient pas disposés à lui accorder une autre prolongation de ses paiements de dette de location automobile au-delà de la date limite de vendredi 22 mai. Hertz a donc déposé le dépôt de la demande de mise en faillite auprès du tribunal de faillite américain du Delaware.

À la fin mars, Hertz Global Holdings inc. avait accumulé 18,7 milliards de dollars de dettes avec seulement 1 milliard de dollars de liquidités disponibles.

À partir de la mi-mars, la société – dont les groupes de location de voitures incluent également Dollar et Thrifty – a perdu tous ses revenus lors des interdictions de voyage en raison du nouveau coronavirus.

«Aucune entreprise n’est construite pour un revenu nul», avait déclaré l’ancienne PDG Kathryn Marinello lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l’entreprise le 12 mai.

Fin mars, Hertz a licencié 12 000 travailleurs et mis 4000 autres en congé, a réduit de 90% les acquisitions de véhicules et arrêté toutes les dépenses non essentielles.

La société a déclaré que ces mesures permettraient d’économiser 2,5 milliards de dollars par an.

Mais les compressions sont arrivées trop tard pour sauver Hertz, la deuxième société de location de voitures du pays fondée en 1918 par Walter L. Jacobs, qui a commencé à Chicago avec une flotte d’une douzaine de Ford Model T. Walter L. Jacobs a vendu l’entreprise, initialement appelée Rent-A-Car Inc., à John D. Hertz en 1923.

Dans une note aux investisseurs fin avril, l’analyste de Jefferies Hamzah Mazari a prédit que son rival Avis survivrait à la pandémie, mais Hertz n’avait qu’une chance sur deux, «étant donné qu’elle était plus lente à réduire les coûts».