Coronavirus: nouveau record de cas en une journée à l’échelle mondiale

GENÈVE, Suisse — L’Organisation mondiale de la Santé a signalé un autre record dans l’augmentation du nombre de cas confirmés de coronavirus sur une période de 24 heures, avec plus de 230 000.

L’agence de santé des Nations Unies a déclaré dimanche que les États-Unis étaient à nouveau en tête de liste des pays, avec plus de 66 000 cas enregistrés.

Les chiffres ne tiennent pas nécessairement compte des retards dans la notification des cas, et on considère qu’ils sous-estiment de loin le total des cas réels.

La tendance des cas confirmés continue d’augmenter – avec les trois plus grands dénombrements enregistrés au cours des trois derniers jours.

Le record précédent était vendredi, avec plus de 228 000 nouveaux cas enregistrés dans le monde en 24 heures.

Dans l’ensemble, l’OMS a recensé plus de 12,5 millions de cas confirmés et plus de 561 000 décès dus à la COVID-19.