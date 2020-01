Coronavirus: plusieurs cas de transmission humaine sont confirmés

MONTRÉAL — Le gouvernement chinois a confirmé lundi plusieurs cas de transmission humaine du nouveau coronavirus (nCoV) qui circule en Asie.

Le responsable du comité chinois, Zhong Nanshan, a dit que deux personnes ont été infectées par un proche malade dans la province du Guangdong, dans le sud du pays, selon la presse officielle.

La Commission nationale de la santé rapporte de son côté que quelques travailleurs de la santé ont été infectés par le virus, selon le quotidien de langue anglaise China Daily.

La transmission humaine pourrait permettre au virus de se propager plus rapidement et plus largement. L’éclosion aurait commencé dans le marché de fruits de mer en plein air Huanan de la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine.

M. Zhang a dit que les deux patients de la province du Guangdong n’avaient pas visité Wuhan, mais que des membres de leur famille y étaient eux allés.

«C’est dans un scénario d’augmentation/progression continue, a commenté dans un courriel le chercheur Gary Kobinger, du département de microbiologie-infectiologie et d’immunologie de la faculté de médecine de l’Université Laval. Il est très probable que à ce point ça continue de s’amplifier au moins pour un temps.»

Quelque 200 personnes ont jusqu’à présent été infectées par le nCoV, selon la Chine, mais des experts internationaux croient que le nombre réel de victimes est nettement plus élevé.

La télévision officielle chinoise faisait état lundi de 19 nouveaux cas, cinq à Pékin et 14 dans le Guangdong. Sept cas présumés ont été détectés ailleurs au pays, notamment à Shanghaï.

Au moins trois infections ont aussi été repérées en Thaïlande et au Japon. Toutes sont associées à de récents déplacements en Chine. La Corée du Sud a témoigné lundi d’un premier cas, celui d’une Chinoise de 35 ans qui arrivait de Wuhan. La femme a été placée en quarantaine dans un hôpital de la ville d’Incheon.

«L’opportunité pour contenir l’épidémie très localement semble passée, a ajouté M. Kobinger, qui est également membre d’un comité-conseil de l’OMS. Il s’agit d’un coronavirus, donc rien d’affolant, mais les mesures de détection et réponse au niveau international sont maintenant utiles et parfois nécessaires.»

Le cas détecté au Japon est celui d’un homme d’une trentaine d’années qui avait visité Wuhan, mais non le marché de fruits de mer Huanan ou des marchés d’animaux vivants, a dit l’OMS. Il a toutefois indiqué avoir eu un contact étroit avec une personne atteinte de pneumonie.

Le nCoV est étroitement apparenté à celui du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui avait fait quelque 800 morts à travers le monde en 2002-2003, dont 44 au Canada.

En date du 17 janvier, le gouvernement au Canada estimait en ligne que «le risque pour les Canadiens qui visitent Wuhan est jugé faible». On recommandait aussi de «prendre les précautions sanitaires habituelles en voyage».

