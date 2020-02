Coronavirus: Québec désigne 4 centres pour d’éventuelles hospitalisations

Québec vient de désigner quatre établissements de santé qui seraient chargés d’hospitaliser des patients qui seraient atteints du nouveau coronavirus, même s’il n’existe toujours aucun cas ici, à l’heure actuelle.

Deux établissements sont à Montréal et deux à Québec. Il s’agit de l’Hôpital général juif et de Sainte-Justine, à Montréal, ainsi que du CHUL et de l’Institut de cardiologie et de pneumologie, à Québec.

Ces établissements ont été désignés parce qu’ils ont un équipement spécialisé pour soigner ce type de patients qui devraient être hospitalisés, notamment des chambres à pression négative, a expliqué vendredi la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, lors d’un point de presse.

La ministre a dit avoir désigné ces centres pour parer à toute éventualité, être prêt le cas échéant.

Elle a pris soin de rappeler qu’aucun cas du nouveau coronavirus n’a été confirmé au Québec et qu’il n’y a même pas de personne sous investigation.

Ce n’est que lorsqu’un cas serait confirmé qu’il serait dirigé vers l’un de ces quatre hôpitaux.