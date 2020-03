Coronavirus: Québec versera une aide aux travailleurs affectés

QUÉBEC — Le gouvernement Legault met sur pied une aide financière pour les travailleurs affectés par le coronavirus qui ne sont pas admissibles à l’assurance chômage.

Le coût estimé de ce «Programme d’aide temporaire aux travailleurs touchés par le nouveau coronavirus (PATT)» pourrait atteindre 150 millions $, selon une estimation sommaire.

Ce soutien financier vise à encourager les travailleurs autonomes et les entrepreneurs confinés à l’isolement à y rester, même s’ils perdent des revenus.

Ainsi, une prestation pouvant atteindre 573 $ par semaine, non imposable, pourra être versée pour la période prévue de deux semaines d’isolement, jusqu’à un maximum de quatre semaines.

Le programme s’adresse aux voyageurs; aux personnes qui ont été en contact avec des voyageurs; et aux personnes qui présentent des symptômes ou qui ont contracté la maladie. Toutes ces personnes sont forcées de s’isoler pour une période de 14 jours.

Le formulaire sera accessible à compter de jeudi sur le site www.quebec.ca. C’est la Croix-Rouge qui gérera le programme et qui effectuera les versements dans un délai de 48 heures.

Bonne foi

Les travailleurs qui reviennent de l’étranger devront fournir des preuves comme un billet d’avion et le tampon dans le passeport. Ceux qui disent avoir été en contact avec une personne infectée devront identifier la personne. Toutefois on ne demandera pas un billet du médecin à ceux qui disent avoir les symptômes.

«On va se fier beaucoup à la bonne foi des Québécois», a déclaré le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, en conférence de presse au parlement, au côté du premier ministre François Legault et du ministre des Finances, Eric Girard.

Le programme sera en place le temps que le fédéral annonce ses propres mesures. Il sera adapté par la suite.

Le ministre Jean Boulet a précisé que le «PATT» ne s’adresse pas aux Québécois qui pourraient perdre leur emploi ou voir leur nombre d’heures de travail réduit en raison de la paralysie de l’économie. Le programme fédéral d’assurance-emploi ou d’autres mesures d’aide provinciales pourraient éventuellement compenser ces personnes.

Avertissement

Le gouvernement a également lancé un avertissement aux employeurs qui sont réfractaires à l’isolement à domicile de leurs employés ou aux formules de télétravail.

M. Boulet a rappelé que la loi sur la santé et la sécurité au travail «impose aux employeurs de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité de leurs travailleurs».

«Je veux faire appel à la bonne foi, à la compréhension et à la souplesse des employeurs», a dit M. Legault.

Québec prévoit également mettre en place un autre programme sous forme de prêts aux entreprises afin de les aider à traverser la crise actuelle liée à la pandémie de la COVID-19.

Dans le but de stimuler l’économie, le gouvernement du Québec va également accélérer les investissements publics en santé, en transport et en éducation.