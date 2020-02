Coronavirus: report à une date indéterminée du GP de F1 de Chine prévu en avril

Le Grand Prix de Formule 1 de Chine, qui devait être présenté le 19 avril prochain sur le Circuit international de Shanghai, a été reporté à une date encore indéterminée en raison de l’éclosion récente du coronavirus.

Le promoteur de l’épreuve, Juss Sports Group, a demandé le report après avoir tenu des discussions avec diverses instances chinoises du sport automobile. La direction de la Formule 1 et la Fédération internationale de l’automobile (FIA) ont accepté la demande de report de l’événement.

Aucune date n’a encore été arrêtée pour que l’épreuve soit disputée.

La saison de courses de Formule 1 débutera le 15 mars avec la présentation du Grand Prix d’Australie. Le Grand Prix de Chine devait être la quatrième compétition de la saison 2020, après celles du Bahreïn, le 22 mars, et du Vietnam, le 5 avril.

Jusqu’ici, le coronavirus a infecté en Chine plus de 45 000 personnes et fait plus de 1100 morts.