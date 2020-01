Coronavirus: trois cas potentiels au Canada examinés, puis exclus

Trois cas possibles d’un nouveau type de pneumonie virale ont été examinés au Canada et il a été exclu qu’il puisse s’agir du coronavirus, a déclaré lundi la médecin-hygiéniste en chef du pays.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), quant à elle, a annoncé son intention de tenir une réunion d’urgence pour décider si la maladie liée à trois décès en Chine est une urgence internationale.

La Dre Theresa Tam a refusé de dire où se trouvaient les cas potentiels au Canada. Elle a dit que les individus s’étaient rendus à Wuhan, la province chinoise où le coronavirus aurait trouvé sa source dans un marché de fruits de mer maintenant fermé avant d’être détecté à Shenzhen et à Pékin et puis au Japon, en Thaïlande et en Corée du Sud.

«Ce que je peux dire, c’est que j’ai contacté immédiatement mes homologues, les médecins hygiénistes en chef des provinces et des territoires. Ils ont à leur tour informé leur ligne de front de leur système de santé», a déclaré Mme Tam.

On pensait que le nouveau coronavirus se propageait par l’entremise d’animaux, mais les autorités chinoises ont annoncé des cas de transmission humaine. Quelque 200 personnes ont jusqu’à présent été infectées par le nCoV, selon la Chine, mais des experts internationaux croient que le nombre réel de victimes est nettement plus élevé.

Les Canadiens courent un faible risque de contracter la maladie, a affirmé Mme Tam, ajoutant que des mesures de précaution sont prises, notamment des contrôles aux aéroports de Vancouver, Toronto et Montréal de passagers qui présentent des symptômes pseudo-grippaux après avoir voyagé à Wuhan dans le centre de la Chine.

Des messages en anglais, français et mandarin apparaîtront également sur les écrans des arrivées dans les aéroports au cours des prochaines semaines, a indiqué la médecin hygiéniste en chef. Les mesures sont similaires à celles prises dans des aéroports de San Francisco, Los Angeles et New York ainsi que dans certains pays asiatiques.

Une question de santé supplémentaire sera incluse aux kiosques électroniques pour savoir si les passagers se sont rendus dans une zone affectée au cours des 14 derniers jours, a-t-elle déclaré.

«Il est important de prendre cela au sérieux et d’être vigilant et préparé, mais je ne pense pas qu’il y ait de raison de paniquer ou d’être trop inquiet», a déclaré Mme Tam.

La haute responsable a affirmé que si une urgence internationale était déclarée, l’OMS ferait des recommandations temporaires que le Canada adopterait.