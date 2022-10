Coronavirus: un nouveau virus créé en laboratoire sème l’émoi

MONTRÉAL — Un virus qui combine des caractéristiques du SRAS-CoV-2 original et du variant Omicron a tué 80 % des souris à qui il a été administré, dans le cadre de travaux qui suscitent une certaine consternation au sein de la communauté scientifique.

Des chercheurs de l’Université de Boston ont créé cette version hybride du coronavirus en laboratoire en ajoutant la protéine de spicule du variant Omicron (dont on sait qu’elle est très efficace pour infecter les cellules humaines) à la souche Wuhan du coronavirus.

«Dans des souris K18-hACE2, alors qu’Omicron cause une infection modérée et non mortelle, le virus (muni de la protéine de spicule d’Omicron) cause une maladie grave dont le taux de mortalité est de 80 %», écrivent les chercheurs américains dans une étude qui n’a pas encore été révisée par leurs pairs.

Le virus hybride aurait notamment causé une infection plus sévère dans les poumons des souris que le variant Omicron. En comparaison au taux de mortalité de 80 %, toutes les souris infectées avec le variant Omicron ont survécu.

Les travaux ont été menés aux Laboratoires nationaux des maladies infectieuses émergentes de l’Université de Boston, des installations de niveau 4 conçues pour qu’on puisse y étudier en sécurité des virus aussi dangereux que celui d’Ebola.

Malgré cela, plusieurs experts mettent en doute la sagesse et la pertinence de telles expériences, rappelant entre autres qu’on ne peut exclure qu’une fuite à l’Institut de virologie de Wuhan soit à l’origine de la pandémie. D’autres se demandent même si ces travaux ne contreviennent pas d’une certaine manière à la loi américaine.

«Ces chercheurs n’avaient pas l’intention de créer un nouveau virus dangereux, ce qui serait éthiquement inacceptable, a commenté dans un courriel le professeur Denis Leclerc, du département de microbiologie-infectiologie et d’immunologie de la faculté de médecine de l’Université Laval. Ils voulaient juste étudier la pathogénicité d’un virus recombinant qui pourrait apparaître dans la population. Ils ont obtenu un résultat surprenant, ce qui suscite de l’intérêt et qui attirera l’attention de plusieurs autres chercheurs.»

Cette expérience, ajoute-t-il, permet de comprendre un peu mieux ce qui pourrait se produire si jamais la protéine S du variant Omicron devait, par recombinaison, se retrouver dans un autre contexte, a-t-il ajouté.

De telles études «pourraient servir à prédire un évènement qui pourrait éventuellement se produire dans la population afin de mieux se préparer», a expliqué le professeur Leclerc.

On ne doit toutefois pas perdre de vue que ces expériences ont été menées sur des souris, et que ces résultats ne sont pas nécessairement applicables à l’humain, précise-t-il.

«Mais ça peut donner des pistes pour orienter nos recherches dans la population et peut-être pouvoir prédire plus facilement l’émergence de souches plus dangereuses», a conclu le professeur Leclerc.