Corruption: la Caisse de dépôt doit faire mieux, dit la vérificatrice générale

La Caisse de dépôt et placement du Québec doit renforcer ses pratiques en matière de lutte à la corruption et des conflits d’intérêts, plaide la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc.

Des procédures d’encadrement existent à la Caisse et ses filiales, mais «certains éléments restent à améliorer», écrit Mme Leclerc dans un rapport rendu public mercredi. «De plus, des étapes clés du processus d’investissement n’ont pas toujours été réalisées en conformité avec les politiques et directives applicables», prévient-elle.

En investissant davantage dans les marchés privés (des entreprises qui ne sont pas cotées à la Bourse) et dans les marchés internationaux afin d’avoir un portefeuille plus diversifié, la stratégie de la Caisse génère plus de risques en matière de conflit d’intérêts, de fraude et de corruption, explique la vérificatrice. Il faut donc que la Caisse s’assure de se doter de pratiques «exemplaires».

Le rapport affirme que la Caisse n’a pas de politique ni de directives en lien avec le blanchiment d’argent. La vérificatrice juge que les politiques internes de l’institution ne sont pas cohérentes. Elle constate également que les exigences de reddition de comptes sont «imprécises».

Certaines étapes du processus d’investissement n’ont pas été respectées parmi les cas analysés par le bureau de la vérificatrice. Sur un échantillon de sept investissements, une sortie de fonds de plusieurs dizaines de millions de dollars a été effectuée avant l’obtention d’une autorisation. «De surcroît, la documentation présentée au comité approbateur n’en faisait pas mention.»

Le rapport souligne qu’un gestionnaire non identifié de la Caisse a participé à des échanges au sujet d’un investissement pour lequel il était en conflit d’intérêts. Le dirigeant n’a déclaré ce conflit d’intérêts qu’à une étape ultérieure du processus. «Cette situation met en évidence le fait que les mesures en place n’ont pas été suffisantes pour qu’un gestionnaire prenne conscience au moment opportun de l’existence du conflit d’intérêts.»