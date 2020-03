Côte-des-Neiges se trouve au coeur de la contagion à Montréal

MONTRÉAL — Le nouveau coronavirus poursuit sa progression au sein de la population montréalaise alors que 251 nouveaux cas s’ajoutent au bilan de la métropole. C’est le secteur Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce qui se trouve au coeur de la contagion.

La direction de la santé publique de Montréal a dévoilé un portrait de la pandémie par arrondissement dans un tableau mis en ligne lundi après-midi.

Les données en date de dimanche soir à 18h30 font état de 1612 cas confirmés sur l’île de Montréal. Il s’agit d’un bond de 251 cas par rapport aux dernières données.

Deux zones sont particulièrement affectées par le coronavirus, soit l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce avec 161 personnes infectées et la municipalité de Côte-Saint-Luc avec 107 cas.

Six autres endroits ont dépassé la barre des 50 cas confirmés: Rosemont—La Petite Patrie (80), Plateau-Mont-Royal (67), Ville-Marie (67), LaSalle (66), Outremont (56) et Ahuntsic–Cartierville (54).

Suivent ensuite six autres secteurs comptant plus d’une trentaine de cas: Sud-Ouest (46), Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (41), Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (41), Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (40), Saint-Laurent (40) et Verdun (36).

Neuf secteurs de l’île comptent de dix à trente résidants contaminés: Montréal-Nord (26), Pierrefonds–Roxboro (26), Westmount (25), Lachine (19), Hampstead (18), Mont-Royal (18), Dollard-des-Ormeaux (17), Saint-Léonard (17) et Pointe-Claire (11).

Le seul secteur encore épargné par la pandémie est celui de la municipalité de Senneville à la pointe ouest de l’île.

D’après les données fournies par la santé publique, 487 cas n’ont pas encore été identifiés à un secteur précis.

Dimanche, la mairesse Valérie Plante a annoncé la prolongation de l’état d’urgence sanitaire pour cinq jours. La directrice de la santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, a indiqué de son côté que les policiers allaient se joindre aux efforts de lutte contre la pandémie en remettant des contraventions aux personnes qui contreviennent aux mesures imposées.

Les chiffres présentés lundi ne contiennent pas de mise à jour sur les hospitalisations. Selon le bilan de la fin de semaine, on avait 83 patients hospitalisés à Montréal, dont 13 aux soins intensifs.

Six personnes ont succombé à la COVID-19 dans la métropole.